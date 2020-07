Schnitt sinkt um zwei Jahre

Beim Fußball-Landesligisten Spvgg 06 Ketsch wollte man nach der langen Corona-Pause keine Zeit mehr verlieren und nahm als erster der vier Landesligisten aus unserem Verbreitungsgebiet bereits am 12. Juli den offiziellen Trainingsbetrieb auf. Man merkte dem neuen Ketscher Trainergespann Giuliano Tondo und Deniz Dogan sichtlich die Freude an, dass es endlich wieder losgeht und sie an ihrem neuen Arbeitsplatz in Ketsch etwas in Gang bringen möchten.

Nachdem man sich am ersten Trainingstag zuerst gegenseitig beschnuppert und vorgestellt hatte, wurden auch die Spieler nach ihrer Prognose für die neue Saison befragt. Dabei reichten die Vorhersagen von Klassenerhalt bis zu einer Topplatzierung im oberen Mittelfeld. „Ich bin nach Ketsch gekommen, um hier etwas aufzubauen. Ich finde hier einen ambitionierten Verein vor, der familiär geführt wird“, nennt Tondo den Hauptgrund für sein Engagement bei der Spielvereinigung. „Die Mannschaft ist nach den getätigten Neuzugängen in der Breite gut aufgestellt und auf allen Positionen doppelt besetzt. Eine Prognose möchte ich noch nicht abgeben und erst die kommenden Wochen abwarten „erklärt Tondo der allerdings bereits positiv vermerkt, dass sein Team bisher gut mitzieht.

Athletikcoach prüft Fitnessstand

Fußball-Abteilungsleiter Joachim Fellhauer brachte vor versammelter Mannschaft nochmals die Sicherungsregeln der Corona-Pandemie zur Sprache und appellierte an jeden Einzelnen, diese auch strickt einzuhalten und als Vorbild gegenüber den Jugendlichen im Verein zu stehen. Als Erstes stand ein Ausdauertest unter dem neuen Athletikcoach Jose Del Brio Rodriguez an, der durch spezielle Einheiten für die nötige Fitness der Ketscher LandesligaKicker sorgen soll. Daniel Marzoll präsentierte sich dabei auf dem besten Fitnessstand. „Von nichts kommt nichts“, meint der Ketscher Mittelfeldspieler, „Ich habe mich während der Corona-Pause bestens fit gehalten, das zahlt sich jetzt aus.“

Nicht mehr im Kader für die neue Saison ist Sören Ruder, der seine Laufbahn beendete (wir berichteten). Auch Maximilian Reuter und Dominik Strohmeier haben ihre Fußballstiefel vorerst an den Nagel gehängt. Markus Bertolini wechselt zum SCO Neulußheim und Kerim Öztürk hat sich dem FV Hambrücken angeschlossen hat. Dominik Ardelt übernimmt zur neuen Saison als Trainer eine Jugendmannschaft bei der SGK Heidelberg und will dort auch noch ab und an in der Aktivität spielen. Bereits in der Winterpause haben Jonas Wies, Kadir Bozbay, Canay Tural und Patrick Billy die 06er verlassen.

„Durch die vielen Abgänge – die eigentlich für uns untypisch sind – mussten wir zwangsläufig mehr Neuzugänge tätigen“, relativiert Fellhauer. Neu im Team sind Benjamin Marx (20/FV 08 Hockenheim), Marcel Feßler (22/ TSV Wieblingen), Liron Bunjaku (25/Sportfreunde Heppenheim), Marco De Simone (23/ASV Fußgönnheim), Jonathan Babari (21/Arminia Ludwigshafen) und Salihu Besnik (24/ SG Oftersheim),

Von seinem bisherigen Betätigungsfeld beim Kreisligisten VfR Mannheim II hat der neue Ketscher Coach mit Cedrik Ernst (22) Justin Rehberger (21) Samet Zirapli (22) Kristian Spaqi (19) und Tolga Koc (21) nicht weniger als fünf Akteure im Gepäck.

Kurt und Merle kamen im Winter

Bereits in der Winterpause kamen Aiman Kurt (23/TSG Weinheim) und Manuel Merle (19/SGK Heidelberg) zur 06 Ketsch, konnten aber aufgrund der im März abgebrochenen Saison noch nicht groß in den Spielbetrieb eingreifen. Mit den Neuverpflichtungen wurde auch der Altersschnitt um zwei Jahre auf nunmehr 24.5 gesenkt. „Das war eine gezielte Maßnahme von uns, den Kader zu verjüngen“, erklärt Fellhauer.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 25.07.2020