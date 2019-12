„Schon lange nicht mehr der Ligazwerg“

Unter dem Nachnamen Bieler feierte Alexander Mühling sein Debüt in der 2. Fußball-Bundesliga beim SV Sandhausen. Mittlerweile hat er den Namen seiner Frau angenommen und gehört für SVS-Trainer Uwe Koschinat „zu den prägendsten Spielern der gesamten Liga“. Im Interview spricht der Mittelfeldakteur über seine Erinnerungen an den SVS und die Gründe für seinen Aufschwung im hohen Norden.

Herr Mühling, Sie haben 40 Pflichtspiele für die erste Mannschaft des SV Sandhausen bestritten und am Sonntag kommt es zum sechsten Mal zum Wiedersehen. Mit welchen Erinnerungen und Gefühlen treten Sie die Reise nach Sandhausen an?

Alexander Mühling: Einerseits freue ich mich auf die Rückkehr an meine alte Wirkungsstätte, andererseits weiß ich auch, dass uns ein unangenehmes Spiel erwartet, in dem es darum gehen wird, von Anfang an die Zweikämpfe anzunehmen.

In Kiel haben Sie sich zum Stammspieler entwickelt. Warum klappt es im hohen Norden so viel besser als noch in Sandhausen?

Mühling: Der Fußball, der in Kiel gespielt wird, passt einfach viel besser zu mir. Ich habe mich in Sandhausen sehr wohl gefühlt, aber ich konnte dort meine fußballerischen Qualitäten nicht zu 100 Prozent einbringen.

Sie waren mit zahlreichen Spielern, die auch heute noch am Hardtwald spielen (Anm. d. Red.: Aziz Bouhaddouz, Leart Paqarada, Denis Linsmayer), gemeinsam auf dem Platz gestanden. Gab es im Vorfeld einen Austausch mit den ehemaligen Kollegen oder freuen Sie sich auf einen ganz besonders?

Mühling: Ich habe im Sommer einige der Jungs bei der Hochzeit von Florian Hübner getroffen, der früher auch beim SVS gespielt hat. Das war für uns alle ein nettes Wiedersehen. Aber grundsätzlich ist der Kontakt zu meinen ehemaligen Mitspielern aus dieser Zeit nicht mehr so eng, dass wir uns vor einem solchen Spiel gegenseitig Nachrichten schicken.

Wie beurteilen Sie aus der Ferne die Entwicklung, die der SVS mittlerweile genommen hat?

Mühling: Eigentlich ist es unverständlich, dass der SV Sandhausen auch heute noch so oft unterschätzt wird. Die Rahmenbedingungen sind längst zweitligatauglich, zumeist hat der Verein schon frühzeitig den Klassenerhalt perfekt gemacht. Viele halten den SVS aufgrund der Größe des Stadions und der Einwohnerzahl der Gemeinde noch immer für einen Ligazwerg, aber das ist er schon lange nicht mehr.

In Kiel hat sich in der Sommerpause einiges getan und mit Ole Werner steht bereits der zweite Cheftrainer in dieser Saison an der Linie. Wie beurteilen Sie unter den genannten Umständen die Hinrunde?

Mühling: Nach dem Trainerwechsel war es wichtig, dass wir uns in unseren Leistungen und den Ergebnissen stabilisieren konnten. Wir hätten durchaus ein paar Punkte mehr auf dem Konto haben können, aber wir spielen wieder den Fußball, der zu uns passt. Es macht inzwischen wieder deutlich mehr Spaß.

Zum Saisonauftakt gab es ein Remis gegen den SVS. Was für ein Spiel erwarten Sie am Sonntag?

Mühling: Es wird ein anderes Spiel werden, weil es bei diesen Platzverhältnissen schwierig werden wird, Fußball zu spielen. Wir wollen aber wieder dominant auftreten und hoffen, dass wir einen Weg durch die dicht gestaffelte Abwehr finden. Vielleicht gelingt uns das ja ausnahmsweise mal mit einem Standardtor.

Sie gehören zwar schon seit ihrem Wechsel zu den Leistungsträgern, aber in dieser Saison haben Sie nur ein Spiel aufgrund einer Bänderdehnung verpasst. Obendrein haben Sie drei Tore und vier Vorlagen zu verzeichnen. Sehen die Fans im Moment den besten Alexander Mühling, den es bisher gab?

Mühling: Nein. In der vergangenen Saison bin ich in meiner Leistungskurve schon etwas höher geschossen als bislang in dieser. Ich bin zwar zufrieden mit den Leistungen in der laufenden Saison, aber da ist noch Luft nach oben.

Wenn Sie es sich aussuchen dürften: Welche Überschrift stünde am Montag nach dem Spiel in den Tageszeitungen?

Mühling: Holstein Kiel zeigt auswärts wieder eine starke Leistung und feiert Weihnachten mit drei Punkten aus Sandhausen.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 21.12.2019