Schützenhilfe für Nachbarn?

Nach der Niederlage bei der HSG Walzbachtal würde sich der TV Eppelheim gerne wieder zwei Punkte krallen, und darüber würde man sich sicher auch bei Lokalrivale Plankstadt freuen. Denn sein Gast TSG Dossenheim kämpft ebenfalls noch um die Krone in der Handball-Verbandsliga. Die hohe Ausfallrate, die mit zu der letzten Nullnummer führte, sollte beim TVE überwunden sein, aber die Favoritenrolle liegt eindeutig beim Gast.

Spitzenreiter TSG Eintracht darf sich ob der engen Tabellensituation nun beim TSV Rot (Samstag, 20 Uhr) unter keinen Umständen einen Ausrutscher leisten. Doch Rot ist selbst noch intensiv in das Rennen um Meisterschaft und Aufstieg involviert, würde im Erfolgsfall (bei fünf Toren Unterschied) sogar an Plankstadt vorbeiziehen. Diese kam zuletzt kampflos zu seinen Punkten. Bretten war aufgrund von zahlreichen Verletzungen und kurzfristig erkrankten Akteuren nicht in der Lage, mit einer spielfähigen Mannschaft anzutreten. Einer Anfrage zur Vertagung der Partie hätte die Plankstädter Vereinsführung zugestimmt, ließ sie mitteilen. Aber die Staffelleitung wertete die Partie umgehend für die Kraichgauer als verloren, da „seit einiger Zeit strengere terminlichen Regularien zur Beantragung von Spielverlegungen gelten“, heißt es von Seiten des TVB. mj