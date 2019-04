Schützenhilfe für TSG Eintracht?

In der Fußball Landesliga steht am Maifeiertag ein volles Programm auf dem Spielplan. Der FV Brühl tritt bei der abstiegsbedrohten Mannschaft des TSV Kürnbach an (15 Uhr), die Spvgg 06 Ketsch empfängt den FC Türkspor Mannheim und TSG Eintracht Plankstadt genießt Heimrecht gegen VfL Kurpfalz Neckarau. Die SG Eppelheim ist spielfrei.

Den Ketschern gelang beim VfB St. Leon nicht der Befreiungsschlag und verlor mit 1:4. „St. Leon war an den Tag die bessere Mannschaft, allerdings ist das Ergebnis eindeutig zu hoch ausgefallen. Jetzt müssen wir es im Heimspiel gegen Türkspor besser machen, denn um ganz sicher aus dem Schneider zu sein benötigen wir noch sechs Punkte“, rechnet der Ketscher Coach Frank Eissler vor.

Die 06er besitzen aktuell sieben Zähler Vorsprung vor dem Relegationsplatz und sind acht Punkte von einem Abstiegsplatz entfernt. Bei noch sechs ausstehenden Spielen sollten die Ketscher das Ganze in trockenen Tüchern bekommen. Eissler muss allerdings auf seinen zentralen Mittelfeldspieler Pierpablo Greco verletzungsbedingt verzichten. Dafür kommt Christian Zeilfelder wieder zurück.

Der FV Brühl hat sich durch den 1:0 Heimsieg gegen FC Bammental endgültig aller Abstiegssorgen entledigt und kann unbeschwert die letzten fünf Partien genießen. Morgen müssen die Brühler beim TSV Kürnbach antreten. „Wir fahren nach Kürnbach, um die volle Punktzahl einzufahren“, gibt der FVB Coach Volker Zimmermann klar die Marschroute vor.

Tanyeri wieder im Tor

Mit einem Sieg könnten die Brühler Nachbarschaftshilfe für TSG Eintracht Plankstadt leisten. Dominik Szeman, der A-Jugend Keeper, der Brühler, der seine Aufgabe gegen Bammental gut machte, muss wieder Stammtorhüter Deniz Tanyeri weichen. Der FVB meldet für die neue Runde bereits drei Abgänge: Patrick Lehr schließt sich dem Ligakonkurrenten SG Eppelheim an, Robin Hess wird Spielertrainer in einem kleinen Verein im Odenwald und Can Aydingülü kehrt zu seinem früheren Verein SGK Heidelberg zurück.

Wer gegen die starke Mannschaft von ASC Neuenheim einen Punkt ergattert, der sollte auch in der Lage sein gegen einen weiteren starken Gegner wie VfL Kurpfalz Neckarau das Kunststück zu wiederholen. „Wenn das alles so leicht wäre“, meint der gebeutelte TSG Eintracht Plankstadt Trainer Moses Kopotz, der weiter an den Klassenverbleib glaubt, so lange noch die Möglichkeit besteht. „Unsere Aufgabe ist schnell skizziert, wir müssen in den verbleibenden Spielen punkten, was das Zeug hält, und auch auf Ausrutscher unserer Konkurrenten hoffen“, stellt Kopotz klar.

Die TSG Eintracht steht mit 15 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz, allerdings auch nur einen Punkt vom Relegationsrang und drei Punkte von einem Nichtabstiegsplatz entfernt. Bei einem Sieg morgen gegen Neckarau und einer Niederlage von TSV Kürnbach gegen Brühl und FT Kirchheim in Bammental, würde man die Rote Laterne abgeben und sogar auf einen Nichtabstiegsplatz hochschnellen. Dann würde in Plankstadt quasi der Maibaum brennen.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 30.04.2019