Anzeige

Mit einer schwachen Leistung warteten Eppelheims Sportkeglerinnen im Bundesliga-Derby gegen Alt Heidelberg auf und verloren 2667:2704.

Das DSKC-Starttrio mit Natalie Hafen, Lisas Erles und Natascha Harlacher holte zwar einen Vorsprung von acht Kegeln heraus, aber der hätte deutlich höher sein müssen, wussten der Gastgeber doch, dass mit Martina Raab und Alexandra Werchner bei Heidelberg noch zwei starke Spielerinnen folgen würden. Hafen und Erles räumten zu fehlerhaft ab, Harlacher blieb in die Vollen unter 300 Kegeln.

Im Schlusstrio überzeugte zwar Nicole Müller-Stapf mit 485 Kegeln, sie machte damit 62 Zähler gegen Alina Weber gut. Doch Jana Wittmann und die für sie eingewechselte Katrin Pozarycki sowie Sirikit Bühler verspielten den Vorsprung. Pozarycki konnte die zuvor im Zweitligaspiel gezeigte Form nicht wiederholen, so dass sie das Ergebnis lediglich auf 415 Punkte hochschraubte. Die Ex-Eppelheimerin Raab dagegen schaffte mit 322 in die Vollen und 176 im Abräumen die Tagesbestmarke von 498 Kegeln und entschied damit die Partie. Werchner war ebenfalls 24 Kegel besser als Sirikit Bühler, die lediglich 292 Kegel in die Vollen erreichte. „Schade, dass wir das letzte Heimspiel nicht gewinnen konnten“, meinte Kim Herbold. Insgesamt hat der DSKC mit einem Heimschnitt von nur 2744 Kegeln in dieser Saison enttäuscht.