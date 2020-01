Schwache Wurfausbeute bringt deutliche Niederlage

Nach der Winterpause erwischte das Handball-Badenliga-Team der HSG St. Leon/Reilingen einen schlechten Start. Im ersten Spiel 2020 gab es eine deutliche 18:25 (11:17)-Niederlage gegen die SG Heddesheim. Zwar hatte HSG-Trainer Jonathan Winter vor dem Spiel gemeint: „Die Mannschaft ist heiß auf die Rückrunde und will mit einem Sieg zwei wichtige Punkte einfahren.“ Doch sah das im Spielverlauf etwas anders aus.

Gehandicapt durch Verletzungen und Krankheit waren die Gastgeber stark dezimiert und hatten somit durch die vielen Umstellungen einige Probleme schon im Vorhinein. Trotzdem boten sie den Gästen vor allem im ersten Durchgang echt Paroli, zeigten speziell in der Defensive eine recht engagierte Leistung und waren mit dem Gegner auf Augenhöhe. Einzig die Chancenverwertung blieb eher suboptimal. Wie ein roter Faden zog sich dieses Dilemma durch die gesamte Partie.

Nicht belohnt

So wurde das HSG-Team für seine spielerischen Qualitäten oftmals nicht belohnt, was die Gäste konsequent ausnutzten. Zwar produzierte Heddesheim auch einige Fehlwürfe, war aber in der Spielanlage die etwas reifere Mannschaft und konnte auch über den Rückraum mehr Druck auf die Abwehr ausüben. Das HSG-Team stellte im ersten Durchgang eine recht bewegliche und kompakte Defensive, brachte den Gegner häufig an den Rand des Zeitspiels und gefiel durch Einsatz und Engagement.

In der Offensive waren die Angriffe mehrfach zu breit angelegt und die Abwehr der Gäste griff hier kompromisslos zu. So wurden dem Rückraum der Gastgeber die Räume sehr eng gemacht und einzig über die Außen generierte die HSG ihre Chancen, die jedoch zu oft vergeben wurden.

Allerdings kam im zweiten Spielabschnitt viel Hektik in die Partie. wobei nach Meinung der Gastgeber die Schiedsrichter einen wesentlichen Teil dazu beitrugen. Gegipfelt habe dies in einer Roten Karte gegen HSG-Spieler Andreas Rausch für ein Allerweltsfoul. Danach waren die Gastgeber etwas konsterniert, verloren vorübergehend gegen die weiterhin sehr aggressiven Gäste den Faden und kamen entscheidend in Rückstand, als Heddesheim die Irritationen im HSG-Spiel konsequent ausnutzte und aus dem 9:12 zur Halbzeit einen vorentscheidenden 11:17 Vorsprung erzielten.

Am Ende musste die HSG eine bittere 18:25-Niederlage hinnehmen, die zwar für die Gäste verdient war, aber vom Spielverlauf viel zu hoch ausfiel. Trainer Winter war enttäuscht: „Die Abwehr stand zwar gut, aber in der Offensive zeigten wir zu viele Schwächen. Auch die schwache Wurfausbeute und die recht zweifelhaften Entscheidungen der Schiedsrichter trugen ihren Teil zur Niederlage bei.“

HSG: Winter, Jacobs; Decker (5/5), Menger (4), Rausch (2), Brenzinger (2), Bujdos (1), Benetti (1), Kief (1), Bikowski (1), Antl (1), Bahr, Scholl. krau

