Schwächen konsequent bestraft

Eine deftige 27:37 (14:18)-Niederlage musste das Badenliga-Team der HSG St. Leon/Reilingen bei der TSG Wiesloch hinnehmen. Ausschlagend war eine desolate Abwehrleistung, die es den Gastgebern relativ einfach machte, ihre Treffer zu erzielen. Es fehlte fast während der gesamten Spielzeit eine stabile Kompaktheit und häufig wurde viel zu passiv agiert.

Überwiegend bot die HSG dem Gegner viel zu große Räume an, die von dessen quirligen Angreifern konsequent genutzt wurden. Wo ansonsten Aushelfen angesagt war, standen die Mitspieler zu weit von ihrem Nebenmann weg, um noch entscheidend einzugreifen. Auch waren die Vereidigungsspieler nicht beweglich genug, um die einfachen Kreuzbewegungen Wieslochs zu unterbinden.

Mit der besonderen Motivation, bis dato noch kein Spiel gewonnen zu haben, sollte gegen die leicht angeschlagene HSG endlich der erste Sieg rausspringen und dementsprechend ging der Hausherr sehr engagiert in dieses Treffen. St. Leon/Reilingen sah sich permanent unter Druck gesetzt, außerdem agierte die TSG im Abschluss sehr effektiv, so dass bald ein 11:6 (15.) zu notieren war. Dem hatte der Gast über weite Strecken der Begegnung nicht viel entgegenzusetzen, es fehlte teils an der rechten Einstellung zur Abwehrarbeit. Es gab vonseiten des Schiedsrichtergespanns Luca Michels und Florian Baltz (Ketsch/Leutershausen) keine Zeitstrafe gegen die HSG, allerdings gab es auch nur eine für die TSG.

Kampfgeist blitzt nur auf

Einzig in der zweiten Halbzeit blitzte der Kampfgeist nach dem Seitenwechsel phasenweise ein wenig auf. Mühselig wurde der Rückstand stückchenweise verkürzt. Mancher meinte schon, zu diesem Zeitpunkt etwas Nervosität in den Reihen der Wieslochern ausgemacht zu haben. Aber nach dem 22:20 (38.) von Christian Decker beendeten der zehnfache Torschütze Tim Olbrich und Florian Sauter hin zum 28:22 nach einer gespielten dreiviertel Stunde jegliche Frühlingsgefühle von St. Leon/Reilingen bei lauem herbstlichen Wetter. Gleichzeitig ebnete der Gast mit vergebenen Einwurfmöglichkeiten und weiteren Leichtsinnsfehlern den Weg zum klaren Endstand.

Kein Wunder, dass sich St. Leon/Reilingens Coach Jonathan Winter „riesig enttäuscht“ zeigte. „Wir hatten uns viel vorgenommen, aber die Vorgaben wurden nicht erfüllt. Unsere Abwehr war viel zu schwach und wir haben zu viele Fehler gemacht. Wir hatten nicht die richtige Einstellung zum Gegner gefunden. Aber die Niederlage fiel viel zu hoch aus.“

HSG: Gabrys, Jacobs, M. Winter; Antl (1), Bujdos (2), Rausch (2), Bahr (1), Schmitt (4), Kief, Decker (4/1), J. Menger (9). krau/sz

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 15.10.2019