Schwächste Saisonleistung

Die Binsenweisheit, dass es im Sport oft anders kommt, wie vorher gemutmaßt, hat sich beim TSV Rot erneut bewahrheitet. Denn dort unterlagen die Brühler Badenliga-Handballerinnen mit ihrer bisher schwächsten Saisonleistung im Grunde sogar verdient mit 24:25 (12:11). Außer der kämpferischen Leistung gab es über die zuvor hoch gehandelten Gäste nur wenig Erbauliches zu berichten.

Der in Bestbesetzung angetretene TVB, erstmals saß Sophia Schneider wieder mit auf der Bank, vertraute auf seine offensiv positionierte Deckung und seinen torgefährlichen variablen Angriff. Auf der anderen Seite präsentierte sich eine kompromisslose Roter 6:0-Deckung, die den Gästen vom Anpfiff weg Probleme bereitete. Die schnelle Mitte Brühls, die sich in vielen Einzelaktionen aufrieb, blieb ebenso unter ihren Möglichkeiten, wie der Rückraum, der fast gänzlich wirkungslos war. Das alles wurde allerdings noch durch die unglaublich hohe Fehlerquote überboten. Ballverluste, Fangfehler, ungenaue Pässe, dazu eine fast unerklärlich schwache Wurfausbeute verhinderten ein besseres Ergebnis. Das war über die gesamten 60 Minuten möglich, denn das weitaus bessere spielerische Potenzial war auf Seiten des TVB. Es gelang nur einfach nicht, dieses entsprechend abzurufen.

Einzig die in der ersten Halbzeit gutstehende Gästedeckung und das genauso fehlerhafte Angriffsspiel des TSV hielten die Partie vom Ergebnis her offen. Einer der wenigen Lichtblicke war das 8:6 Brühls, als der berühmte Knoten zu platzen schien. Da gute Kombinationen aber Mangelware darstellten, baute der TVB den Gastgeber immer wieder auf.

Viele Chancen vergeben

Wie so oft in der Vergangenheit ist die zweite Hälfte für Brühl die spielerisch weitaus bessere, was sich in Rot allerdings nicht bewahrheiten sollte. Die niveauarme Partie blieb spannend, denn keine Mannschaft war in der Lage, sich abzusetzen. Rot hatte nun die Schwachstelle auf der rechten Seite in Brühls Deckung ausgemacht und erzielte dort entscheidende Tore. Die Gäste vergaben weiter reihenweise ihre Chancen oder scheiterten an der guten Torhüterin Julia Müller, die unter anderem gleich drei Strafwürfe entschärfte. Beim 23:23 (55.) war noch alles möglich. Erst ein Roter Doppelschlag führte zur Vorentscheidung. Der Brühler Anschlusstreffer fiel zu spät.

Franz-Josef Höly: „Natürlich bin ich sehr enttäuscht. Vom kämpferischen her kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen und in der ersten Halbzeit standen wir auch hinten gut. Das hat in der zweiten Hälfte nicht mehr so funktioniert. Dazu hatten wir mehrere Holztreffer und eine gute Roter Torhüterin. Das hat am Schluss den Ausschlag gegen uns gegeben.“

TVB: Lauerwald, Zimmermann; Li. Bühn (3), Röllinghoff (5/1), Gross (2), Siebenlist (3/2), Henn (1), Pristl, Renkert (5), S. Schneider, P. Lederer (4/2), Le. Bühn, Tomann (1) ako

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 30.10.2018