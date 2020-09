Schwere Auswärtsaufgabe

Auf der Pressekonferenz hatte Handballtrainer Adrian Fuladdjusch seinem Ärger über die Leistung seiner Bundesliga-Mannschaft Luft gemacht. Der 32-Jährige war nach der 24:34-Niederlage der Ketscher Kurpfalz-Bären bei der Neckarsulmer Sport-Union bedient (wir berichteten).

„Ich war nach dem Spiel nicht in der Kabine, das habe ich mir abgewöhnt. Die Spielerinnen reflektieren ihren Auftritt selbst und auch im Bus haben wir nicht über das Spiel gesprochen“, sagte Fuladdjusch. Erst am Dienstag steht die erste Einheit wieder auf dem Programm.

Derweil wurden am vergangenen Bundesliga-Spieltag die Achtelfinal-Begegnungen im DHB-Pokal ausgelost. Das Team aus Ketsch gastiert beim Ligarivalen TuS Metzingen. „Generell gibt es in diesem Wettbewerb keine einfachen Gegner mehr. Wir hätten natürlich gerne daheim gespielt, aber jetzt sehen wir das Spiel als weitere Möglichkeit, uns weiterzuentwickeln.“

Noch nicht endgültig terminiert

Gespielt wird am Wochenende 7. und 8. November. Endgültig terminiert ist das Duell noch nicht. Der Wettbewerb wird Corona-bedingt nur mit allen Bundesligisten ausgetragen. Nach dem Achtel- und Viertelfinale schließt sich das Final-Four-Turnier am 15. und 16. Mai 2021 in der Stuttgarter Porsche-Arena an. mjw

