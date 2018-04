Schwerer Rückschlag für den TTC Hockenheim

Anzeige

„Heute lief es überhaupt nicht bei uns, Mosbach hat ein starkes Spiel gezeigt und die Niederlage geht in Ordnung“, meinte Stefan Trotter enttäuscht. In den verbleibenden beiden Auswärtsspielen in Mühlhausen und Buchen müssen die Hockenheimer gewinnen, um die Meisterschaft aus eigener Kraft zu sichern. „Wir hätten unseren Zuschauern natürlich einen schöneren Rundenabschluss in eigener Halle beschert“, sagte Trotter.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 04.04.2018