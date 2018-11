Schwerpunkte liegen auf „Passen“ und „Angriffsspiel“

Allmählich biegt der Kreisfußball in die Hallensaison ein. Das DFB-Mobil bietet hierzu neuerdings ein Modul „C- bis A-Jugend Futsal“ an. Die inhaltlichen Schwerpunkte liegen hierbei bei den Themen „Passen“ und „Angriffsspiel“.

Weiterhin neu ist für die Feldsaison das Modul „B- und A-Junioren Defensivverhalten“. Hier wird spezifisch auf das Verteidigen in Gleich- und Überzahl eingegangen. Auch die verschiedenen anderen Programme des DFB-Mobils sind weiterhin abrufbar. Doch Eile ist gefragt. Das DFB-Mobil ist in diesem Kalenderjahr nur noch bis zum 24. November buchbar, freie Termine gibt es noch bis zum 20. November. Die Bewerbung kann telefonisch oder per Online-Formular auf www.badfv.de/qualifizierung/dfb-mobil erfolgen. „Die Vereine sollten eine Gesamtdauer von etwa dreieinhalb Stunden einplanen. Das Trainerteam fährt mit dem Mobil etwa 30 Minuten vor Beginn der Veranstaltung auf das Vereinsgelände, um den Aufbau vorzunehmen“, heißt es in einem Schreiben des Badischen Fußball-Verbandes. Die Schulung beginne dann mit der Begrüßung und Vorbesprechung des Trainings. Die Praxiseinheit ist auf 90 Minuten konzipiert und endet mit einer gemeinsamen Nachbesprechung. Die anschließende Infoveranstaltung dauert noch mal etwa 60 Minuten. Der Besuch endet mit der Verabschiedung und der Übergabe von Präsenten. Anschließend packen die DFB-Trainer das verwendete Material zusammen und verlassen das Vereinsgelände. wy

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 15.11.2018