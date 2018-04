Anzeige

Auswärtsstarke Gäste

Kirchhof ist auch auswärts sehr stark und gewann schon dreimal in fremden Hallen. Vor allem beeindruckte die Mannschaft im Angriff und erzielte im Schnitt mehr als 30 Treffer. Da dürfen die Handballfreunde gespannt sein, ob es den Spielerinnen von Trainer Christian Denk gelingt, auch am Samstag die Ketscher Neurotthalle zu stürmen.

Bären-Trainerin Kate Schneider gelang es mit ihrem Team im Hinspiel, auch offensiv gut dagegenzuhalten und mit einem 30:27-Erfolg zwei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Schon damals erzielte Diana Sabljak elf Tore, doch auf Bärenseite waren auch Carmen Moser mit zehn sowie Sophia Sommerrock und Rebecca Engelhardt mit jeweils sechs Toren in Trefferlaune.

Ungewohnte Defizite wurmen

Nach der höchst überflüssigen 33:32-Niederlage in Hannover-Badenstedt sammelten die Bären über die spielfreien Wochenenden neue Kräfte. Vor allem die ungewohnten Defizite in der Abwehrarbeit wurmen Kate Schneider immer noch: „Wenn wir so gegen Kirchhof auftreten, kriegen wir enorme Probleme.“ Der Gast begeisterte im vorletzten Heimspiel gegen die ambitionierten Mainzerinnen seine Fans, als das Zeitz-Team mit 40:30 regelrecht an die Wand gespielt wurde. Da kommt auf die Bärentorhüterinnen Sabine Stockhorst und Hannah Melching eine echte Bewährungsprobe zu. zg

