Schwetzingen und Ketsch sind schon raus

Da waren es nur noch zwei von den vier Fußball-Landesligisten aus unserem Verbreitungsgebiet im badischen Pokalwettbewerb. In Runde eins schieden der SV 98 Schwetzingen nach dem 0:2 zu Hause gegen FC Zuzenhausen und die Spvgg 06 Ketsch nach dem 1:3 gegen den VfB Eppingen bereits in der ersten Runde aus. Der FV Brühl gewann seine Auswärtspartie bei Rot-Weiß Rheinau mit 3:1 und die SG ASV/DJK Eppelheim hatte beim 4:1-Sieg beim A-Ligisten BSC Mückenloch keine große Mühe, die zweite Runde zu erreichen.

Bereits am Samstag, 8. August, um 17 Uhr empfängt die SG Eppelheim in der zweiten Pokalrunde den Verbandsliga-Aufsteiger 1. FC Mühlhausen und wird es schwer haben weiterzukommen. Der FV Brühl hat mit dem A-Ligisten DJK Edingen/Neckarhausen sicherlich das leichtere Los gezogen.

Nach dem 3:1-Pokal-Auftaktsieg gegen eine personell gut bestückte Rheinauer Mannschaft geht der FV Brühl gegen die zweiklassenniedere Mannschaft von Edingen-Neckarhausen als Favorit ins Spiel.

Rollen sind klar verteilt

„Wir bekommen es mit einem starken A-Klassen-Vertreter zu tun, der in der nächsten Saison sicherlich im oberen Drittel der Liga zu finden ist“ relativiert der Trainer des FV Brühl, Volker Zimmermann, und warnt seine Spieler, die bevorstehende Aufgabe auf die leichte Schulter zu nehmen. „Unser Gegner hat viele Akteure aus dem ehemaligen Landesliga-Kader der TSG Eintracht Plankstadt in seinen Reihen, die an einem guten Tag auch einem höherklassigen Gegner das Leben schwer machen kann. Deshalb tun wir gut daran, die Aufgabe konzentriert und diszipliniert anzugehen, um unser Ziel, eine Runde weiterzukommen, auch zu realisieren“, gibt Zimmermann klar die Marschroute vor.

Er wird aller Voraussicht nach auf die gleiche Formation wie gegen Rheinau zurückgreifen, obwohl er mit Matteo Dorn, Alagie Camara, Roman Gabauer und Aron Späth weitere Optionen in der Hinterhand hat.

„Ich denke, dass die Rollen in der Begegnung gegen Mühlhausen klar verteilt sind und unser Gegner als Favorit ins Rennen geht. Die Gäste sind nicht nur von den Namen her gut besetzt, sondern diese Namen bringen ihre Qualität aus der Ober- und Regionalliga auch auf den Platz. Uns erwartet in der derzeitigen Phase der Vorbereitung eine echte Hausnummer“, weiß der Eppelheimer Trainer Frank Engelhardt, dass Schwerstarbeit auf seine Mannschaft zukommt. Der SG-Coach hat zudem mit Aufstellungssorgen zu kämpfen, denn es fehlen ihm am Samstag acht Mann. „Auch diesmal besteht für die Spieler, die auf dem Platz stehen, die Chance, sich ins Rampenlicht zu rücken und Werbung in eigener Sache zu betreiben. Wir freuen uns auf die interessante Partie im heimischen Sportpark und versuchen, ähnlich unbequem aufzutreten, wie es uns im Heimspiel im November vergangenen Jahres beim 1:1 gelungen ist.“

