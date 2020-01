Schwetzingen will Tabellenspitze verteidigen

Ein Club grüßt von der Tabellenspitze, einer ist in Lauerstellung und zwei weitere haben sich im Mittelfeld festgefahren. Unser zweiter Teil des Rückblicks auf die Fußball-Kreisklasse A1.

Olympia Neulußheim (8. Platz): Da war mehr drin. Mit dem guten Saisonstart hätte man hoffen und erwarten können, dass das Team, das nach außen hin sehr diszipliniert und homogen wirkt, von der Euphorie hätte getragen werden können. Doch Verletzungspech und anderweitige Ausfälle ließen doch recht schnell die Luft raus. „Die Ergebnisse und Leistungen waren für meinen Geschmack zu unterschiedlich“, sagt Trainer Stephan Riemensperger. „Allerdings dürfen die zahlreichen Ausfälle nicht als Ausrede herhalten, zumal jeder Spieler im Kader Woche für Woche eine reelle Chance auf einen Platz in der Startelf hat.“ Dem einen oder anderen der jüngeren Spieler gelang es somit auch, sich in den Vordergrund zu spielen. Quo vadis, Son? Für ganz unten ist das Team eindeutig zu stark und 18 Punkte Polster auch entscheidend ausreichend. Nach oben dürfte mit elf Zählern Rückstand der Zug ebenfalls abgefahren sein. „Wir schauen von Spiel zu Spiel und wollen noch so viele Punkte wie möglich einfahren“, veräußert Riemensperger keine an die Tabelle gerichteten Ziele.

SV Altlußheim (7.): Viele Jahre lang war der SV Altlußheim Dauergast im Abstiegskampf. Erst in den letzten beiden Jahren hat sich ein Team gebildet, das sich im Mittelfeld der Liga etabliert hat. Dabei vertraut man hauptsächlich auch der eigenen Spielerausbildung. „Gut lief die Entwicklung der Ergänzungsspieler zu Stammspielern“, lobt der Sportliche Leiter Christian Steiger. Allerdings ist diese Schmiede auch einhergehend mit Leistungsschwankungen und Inkonstanz. Zwar musste man im Winter mit Maurice Mündörfer einen wichtigen Spieler in Richtung Pfalz (SV Südwest Ludwigshafen) ziehen lassen, doch strebt man für die zweite Saisonhälfte an, den einstelligen Tabellenrang zu halten.

SV Rohrhof (5.): Mit Blick auf die Ambitionen und der heutigen Platzierung trauert man beim SV Rohrhof dem durchwachsenen Saisonstart hinterher. Fünf Spieltage und einen Absturz auf Rang elf benötigte das Team von Trainer Daniel Katsch, um den Motor zu zünden. Heute heißt es zwar Rang fünf, doch der Play-Off-Platz ist nur vier Zähler entfernt. „Im Großen und Ganzen war ich zufrieden mit dem Saisonverlauf. Allerdings hätten es auch ein paar Punkte mehr sein können“, sagt Katsch. Positiv waren die Treffsicherheit von Torgarant Daniele Parisi (21 Tore) sowie die Tatsache, dass man von langwierigen Verletzungen verschont geblieben ist. Da es auch im Kader keine Veränderungen gegeben hat, geht der Blick weiterhin dezent nach oben. „Wir wollen so lange wie möglich oben mitmischen und hoffen, dass Mannschaften vor uns Punkte liegenlassen“, fühlt sich Katsch in der Rolle des Jägers derzeit wohl.

KSC Schwetzingen (1.): Ab dem siebten Spieltag ist der KSC das Maß aller Dinge und belegt den Spitzenplatz. „In der Vorrunde haben wir von Spiel zu Spiel an Selbstvertrauen gewonnen, wodurch unser gesamtes Spiel und das Defensivverhalten besser wurden“, findet Trainer Deniz Acikgüloglu. Wenn es etwas zu bemängeln gibt, dann sei das laut dem 32-Jährigen die Chancenverwertung. Demzufolge hat man den Kader in der Winterpause erneut verbreitert. Yusupha Sarr und Rückkehrer Oguzhan Celikkale verstärken die Offensive und mit Hakan Nalu, Steven Sayan und Muschtaba Azad kommen erfahrene Defenivspezialisten hinzu. Das Ziel ist demnach ganz klar definiert: „Wir wollen die Tabellenspitze bis zum Schluss verteidigen, wissen aber auch, dass das nicht einfach wird und wir alles abrufen müssen.“

