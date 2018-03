Anzeige

Beim Fußball-Verbandsligisten SV 98 Schwetzingen ist man sich bewusst, dass nach der derzeitigen Tabellen-Konstellation (19 Punkte) bei noch 15 ausstehenden Spielen mindestens noch 20 Punkte eingefahren werden müssen, um am Ende nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Das Rückrundenauftaktspiel verloren die Schwetzinger zu Hause gegen den Tabellenzweiten FC Germania Friedrichstal mit 1:2 (1:2), so dass es mit der Punktejagd nichts wurde.

Fabian Wild musste grippekrank passen und so sah sich der SV-98-Coach Michael Köpper gezwungen, seinen Kapitän Sören Ruder in der Innenverteidigung aufzubieten, eine Position, die ihm nicht so schmeckte wie seine angestammte Sechserposition. Offensivmann Michael Kettenmann hingegen fühlte sich auf dem ihm zugewiesenen Innenverteidigerposten pudelwohl, legte den gefährlichen Goalgetter der Gäste Patrick Roedling an die Kette und mutierte zum besten Spieler auf dem Platz.

SV 98 – Friedrichstal 1:2 (1:2) SV 98: Ullrich; Kettenmann, Ruder, Örum, Späth (83. Rixecker), Scalia, Can, Shtufi (40. Knöbl), Makan, Feigenbutz, Hocker. Tore: 0:1 Mohamed (12.), 0:2 Mohamed (24.), 1:2 Feigenbutz (34.). Beste Spieler: Kettenmann, Örum, Ullrich – Gast, Kaiser, Di Giorgio. Schiedsrichter: Daniel Schäfer (Mudau). Zuschauer: 100. lof

Trainer bringt Knöbl

Friedrichstal übernahm zu Beginn die Initiative, war spielerisch die bessere Mannschaft und schnürte die Platzherren in den ersten 30 Minuten in deren Hälfte ein. Nach einer Eckball-Serie war Abdelharam Mohamed mit dem Kopf zur Stelle und markierte die bis dahin verdiente Führung (12.). Mohamed nutze eine weitere Unaufmerksamkeit in der Schwetzinger Abwehr und erhöhte mit einem Lupfer über den herauslaufenden Schwetzinger Torhüter Steven Ullrich auf 2:0.