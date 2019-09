SCO baut Druck auf

Mit zwei Siegen und einer Niederlage sind die Frauenfußball-Mannschaften aus unserem Gebiet in die Landesliga-Saison gestartet.

Oftersheim – Günterfürst/H. 4:1 (1:1)

Das Spiel begann durchwachsen, beide Mannschaften offenbarten Unsicherheiten. Das ändert sich erst, als Michelle Walther die Gäste in der 33. Minute in Führung brachte. Kurz danach erlöste Sophie Falk die SGO-Damen mit dem verdienten Ausgleichstreffer (36.). Nach der Halbzeitpause bauten die Gastgeberinnen starken Druck auf, der die Gäste aus Günterfürst/Hetzbach zunehmend in Schwierigkeiten brachten. Mit viel Pech aus Sicht der SGO kam es zu einer Reihe nicht verwandelter Torschüsse, so dass beide Seiten unzufrieden in die kurze Trinkpause gingen. Das Zusammenspiel der SGO verbesserte sich anschließend stetig, so dass in der 80. Minute Nakisa Heim zum 2:1 traf. Die Gäste hatten inzwischen nicht mehr viel entgegenzusetzen. Die wenigen Angriffe blieben an der starken SGO-Abwehr oder Torfrau Bianca Tahriri hängen. In der 85. Minute spielte sich Karen Mohr frei und verwandelte unhaltbar zum 3:1. Kurz danach schoss Zoe Wiedemann mit viel Übersicht und Mut einen Ball weit über den Kopf der SG-Torfrau direkt ins Netz (90.).

Eppelheim – St. Leon/Min. 1:5 (0:2)

Zum Auftakt gab es für die ASV-Frauen eine 1:5-Niederlage. Bereits zur Pause stand es nach einem Doppelpack von Andra Irrgang (4., 18.) 0:2. Als Lara Lingenfelser gleich nach dem Seitenwechsel auf 0:3 erhöhte (47.), war die Partie vorentschieden. Laura Sommer sorgte mit der Resultatsverbesserung auf 1:3 (74.) noch kurzzeitig für Hoffnung, doch ein Eigentor von Frieda Reif (78.) und ein Treffer von Sarah Geis (83.) sorgten für den 1:5-Endstand.

Gartenstadt – Ketsch 0:7 (0:5)

Eine klare Angelegenheit war der Auftakt für die verstärkte Ketscher Elf. Tamara Beigel (4., 24.), Mia-Sophie Witz (28.), Amelia Schneider (29.) und Maria Gambino (40.) hatten bereits eine 5:0-Pausenführung herausgeschossen, die Valeria Mangione (54.) und erneut Gambino (70.) im zweiten Durchgang noch auf 7:0 aufstockt. wy

