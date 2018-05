Anzeige

SV Altlußheim II – SC 08 Reilingen II 0:5 (0:3)

Bei großer Hitze und nur einem Ersatzspieler war es für die Altlußheimer ein schweres Unterfangen, gegen Reilingen II zu bestehen. Durch zwei frühe Freistoßtore und dem 0:3 noch vor der Pause war die Partie bereits nach 45 Minuten entschieden. Im zweiten Durchgang ließ bei beiden Teams die Konzentration nach. Reilingen II vergab noch einige gute Torchancen, ehe es per Foulelfmeter auf 0:4 erhöhte und anschließend noch das 0:5 schön herausspielte. In der Schlussphase hatte der SVA II noch einige Gelegenheiten, die zum Ehrentreffer hätten führen können, doch konnte keine davon genutzt werden.

SG Oftersheim II – SV Rohrhof II 1:1 (1:1)

Die SG Oftersheim II diktierte in der ersten Hälfte das Geschehen gegen Rohrhof II. In der 18. Minute wurde Khalil Nurzaih im Strafraum angespielt und spitzelte den Ball rechts am Torwart vorbei zum 1:0. Weitere Torchancen für Oftersheim II wurden durch fehlende Konzentration im Abschluss vergeben. Mit dem Pausenpfiff musste Oftersheim II noch das 1:1 hinnehmen. Rohrhofs Schlussmann Daniel Bittmann schlug einen langen Ball nach links, Christopher Ries nahm ihn an und brachte ihn links im Netz unter (45.). Die Gastgeber protestierten hier vergeblich auf Stürmerfoul. In der zweiten Halbzeit war Rohrhof II besser im Spiel. Pech hatten die Gäste, als Routinier Jörg Unger kurz vor Spiel-ende im Strafraum ans Lattenkreuz schoss und den Lucky Punch für den SVR II verpasste.

