Sechs Punkte für den ECE

Nach einem Auswärtssieg beim EC Heilbronn sicherte sich Eishockey-Regionalligist EC Eppelheim mit einem Heimerfolg gegen den Stuttgarter EC die volle Ausbeute des Doppelspieltages.

Das 4:3 (2:0, 2:1, 0:2) in Heilbronn, wurde dabei eigentlich noch ziemlich spannend. Das 4:0 (37.) nach Treffern von Lukas Sawicki (2), Roman Gottschalk und Dominik Deuring spiegelte nicht die wahren Kräfteverhältnisse auf dem Eis wider. Zunehmend wurde dann der Gast in die Defensive gedrängt, die er nur für einige Entlastungsangriffe unterbrach, aber nicht in der Lage war, die Moral der Heilbronner endgültig zu brechen. Doch nach dem Anschlusstreffer (56.) wurde der Sieg über die Zeit gebracht.

Nach dem ersten Erfolg der laufenden Saison in der Fremde folgte dann mit 5:2 (1:0, 3:2, 1:0) der bislang höchste Sieg, für den Björn Wilts, Leon Rausch, Roman Gottschalk, Lukas Sawicki und Marco Haas mit ihren Treffern verantwortlich zeichneten. In dem temporeichen und äußerst fairen Spiel, in dem beide meist schnörkellos den Weg zum Tor suchten, hatte der ECE dabei die besseren Chancen und deren Ausnutzung auf seiner Seite. Aber auch hier wurde nach einem 4:0 (31.) wohl zu früh in einen Entspannungsmodus geschalten. Konterchancen wurden teilweise fahrlässig weggeworfen, statt Fairness hagelte es jetzt Zeitstrafen. Dann erlöste Haas das Heimpublikum (53.) trotz anschließender doppelter Unterzahl. sz/ece

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 14.11.2018