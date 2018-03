Anzeige

Seit dem letzten Wochenende steht der Abstieg des TTC Ketsch aus der Tischtennis-Oberliga der Männer fest. Damit hatte jeder im Verein von Beginn an gerechnet, ist die Konkurrenz in der Oberliga doch einfach sehr stark. Trotzdem haben die Ketscher in vielen Partien gute Leistungen gezeigt und wollen sich in den drei verbleibenden Saisonspielen noch für ihren Einsatz belohnen.

Heute um 18 Uhr kommt der VfL Kirchheim in die Turnhalle am Rathaus. Der Gast liegt auf Relegationsplatz acht, braucht also noch Punkte für den Ligaverbleib. „Die werden uns nichts schenken“, ist TTC-Kapitän Timo Berger sicher. Dennoch gehört der VfL zu den wenigen schlagbaren Teams der Liga. „Wir wollen nicht mit null Punkten absteigen“, stellt Berger klar.

Das Hinspiel ging mit 9:4 an Kirchheim, damals machte der Inder Sanmay Paranjape eines seiner wenigen Spiele. Positive Bilanzen haben Matthias Gantert und Patrick Strauch. „Wir freuen uns auf eine spannende Partie mit tollen Ballwechseln“, meinte TTC-Akteur Elias Hartmann. mra