„Sehr gute Arbeit fortführen“

Michael Titze übernimmt zum 1. April die Position als Geschäftsführer des Badischen Sportbunds Nord und folgt damit auf Wolfgang Eitel, der nach fast elf Jahren an der Spitze des Dachverbands des Sports in Nordbaden Ende März in den Ruhestand tritt. Der 53-jährige Betriebswirt aus Stutensee ist seit 1997 für den Badischen Sportbund Nord tätig und leitete zuletzt als stellvertretender Geschäftsführer die Geschäftsbereiche Finanzen, IT und Verwaltung.

Im Haus des Sports in Karlsruhe zur Seite stehen werden Titze die vom Präsidium ebenfalls neu ernannten stellvertretenden Geschäftsführer Kerstin Häfele und Dr. Florian Dürr. Die 36-jährige Häfele, seit 2002 in Diensten des Badischen Sportbunds Nord, ist Betriebswirtin und künftig für den Geschäftsbereich Finanzen zuständig, während der 45-jährige Sportwissenschaftler und Sportfachwirt Dürr weiterhin dem Geschäftsbereich Sport- und Vereinsentwicklung vorsteht. Die vierte Person im neuen Leitungsteam ist die 33-jährige Fiona Eckert, Sportwissenschaftlerin mit Schwerpunkt Management, die seit 2015 den Geschäftsbereich Bildung verantwortet.

Bestens aufgestellt

BSB-Präsident Martin Lenz betont: „Wir haben uns frühzeitig mit dem bevorstehenden Wechsel in der Geschäftsführung befasst und sind mit dem neuen Leitungsteam für die künftigen Herausforderungen bestens aufgestellt. Alle handelnden Personen kennen die vielseitigen Bedürfnisse des organisierten Sports genau und verfügen über die notwendige Erfahrung. Sie sind hochmotiviert, die bevorstehenden Aufgaben mit ihren heterogenen Kompetenzen zum Wohle des Badischen Sportbunds Nord und seiner Mitgliedsorganisationen anzugehen. Gleichzeitig möchte ich mich im Namen des Präsidiums bei Wolfgang Eitel für sein langjähriges Wirken und die hervorragende Zusammenarbeit bedanken. Er hat den Badischen Sportbund Nord während seiner Amtszeit in vorbildlicher Art und Weise geführt und sich um diesen verdient gemacht.“

Der neue Geschäftsführer Michael Titze sagt: „Ich freue mich sehr über das mir entgegengebrachte Vertrauen des Präsidiums. Gemeinsam mit dem neuen Leitungsteam bin ich davon überzeugt, dass wir zusammen mit unseren Kollegen der Geschäftsstelle die sehr gute Arbeit meines Vorgängers Wolfgang Eitel fortführen, weiterentwickeln und auch zukünftig erfolgreich gestalten werden.“ bsb

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 27.03.2020