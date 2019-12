Selbst gegen den Zweiten zweistellig gewonnen

Einen beeindruckenden Doppelerfolg feierte der 2009er-Jahrgang der SG Oftersheim. Sowohl die E1- als auch die E2-Fußballer errangen in ihren jeweiligen Staffeln die Meisterschaft. Die E1-Jugend holte in Staffel 5 der Herbstrunde sieben Siege aus ebenso vielen Spielen und erzielte dabei herausragende 115:4 Tore. Selbst die Partie gegen den am Ende Tabellenzweiten SC Käfertal endete mit einem zweistelligen Resultat.

„Wir trainieren seit Jahren nach den Richtlinien und Empfehlungen des DFB und haben das Gefühl, dass das für die Jungs funktioniert“, sagt Trainer Christopher Paul. „So versuchen wir in verschiedenen Formen spielorientiert, also mit Gegner-, Raum- und Zeitdruck, zu trainieren.“ Übungen mit langen Anstehzeiten oder wenigen Ballkontakten werden somit weitgehend vermieden.

Da die Mannschaft weitgehend konkurrenzlos agierte, soll die E1-Jugend bereits für die Frühjahrsrunde in die D-Jugend hochgezogen werden, damit sie „auf herausfordernde Gegner trifft und sich an das größere Feld gewöhnt“, betont Paul. Auf die Teilnahme an Hallenturnieren wird daher bewusst verzichtet, um sich auf das größere Feld und die dann deutlich älteren und körperlich überlegenen Gegner vorzubereiten. In der Staffel 5 war neben der SG Oftersheim I auch der VfL Hockenheim vertreten – die Rennstädter belegten Platz sieben.

Die E2-Junioren, die sich über die letzten Runden kontinuierlich gesteigert hatten, haben sich für die tolle Leistung ebenfalls mit dem Staffelsieg belohnt. „Hier zahlt sich deutlich die tolle SGO-Jugendarbeit der vergangenen Jahre aus“, freut sich Paul. In Staffel 12 holte die SG Oftersheim II ebenfalls sieben Siege aus sieben Spielen und verwies den VfB Gartenstadt III deutlich auf den zweiten Platz. wy

