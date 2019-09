Seminar informiert über Spielbetrieb

Das Seminar für Vereinsmitarbeiter im Fußball-Spielbetrieb am Wochenende 5./6. Oktober an der Sportschule Schöneck vermittelt die wichtigsten Infos und Fähigkeiten für eine reibungslose Abwicklung des Spielbetriebs in Vereinen der Kreisspielklassen. Bis Donnerstag, 26. September, sind noch Anmeldungen möglich.

Welche Anwendungen gibt es im DFBnet, wie wird das elektronische Postfach genutzt, wie entsteht ein Rahmenterminplan, welche Bestimmungen sind bei Vereinswechseln zu beachten, wie erfolgt die Schiedsrichtereinteilung, wie funktioniert die Sportgerichtsbarkeit, an welche Ordnungen müssen sich Vereine halten. Diese Fragen beantwortet das zweitägige Seminar und erleichtert damit nicht nur die Vereinsarbeit, sondern erspart im Zweifelsfall Kosten für Strafen.

In den Lehrgangskosten in Höhe von 20 Euro sind Übernachtung und Verpflegung inbegriffen. bfv

