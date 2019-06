Senioren des HSV holen 15 Medaillen

Mit 13 Athleten ging die Leichtathletikabteilung des HSV Hockenheim bei den baden-württembergischen Seniorenmeisterschaften in Helmsheim an den Start. Das intensive Training der letzten Wochen hat sich gelohnt und so gingen 15 Medaillen an die Rennstadt.

Bei bestem Wettkampfwetter errangen Thomas Herzig (Hammerwurf, M55), Manfred Fischang (Hammerwurf, M75) und Nicole Reinmuth (100 Meter, W40) jeweils einen Bronzemedaille in ihrer Disziplin und Altersklasse.

Marie-Luise Hartmann freute sich nach einer Leistungsexplosion durch eine Verbesserung ihrer Technik im Kugelstoß (W70) über die Silbermedaille und konnte im Diskus ebenfalls noch Bronze erwerfen. Axel Weber erkämpfte sich nach einem Jahr Wettkampfpause über die 100 Meter Hürden und im Hochsprung (M50) jeweils die Silbermedaille. In einem spannenden Finale steigerte Tobias Haak im letzten Stoß seine persönliche Bestleistung und nahm nach seinem ersten Wettkampf (Kugelstoß, M45) auf dieser Ebene ebenfalls die Silbermedaille entgegen.

Auf Elke Herzig ist Verlass

Elke Herzig war wie immer eine Bank bei den Wurfdisziplinen und übertraf trotz kurzfristigen Wolkenbruchs in all ihren drei Wettbewerben (Kugelstoß, Diskus und Hammerwurf, W60) die Konkurrenz, womit sie mit drei Goldmedaillen zur erfolgreichsten Athletin des HSV avancierte.

Bei den 4x100-Meter-Staffeln galt es, aufgrund mangelnder Konkurrenz die vom Leichtathletikverband gesetzten Medaillenstandards zu erfüllen. Bei den Männern waren Thilo Gottmann, Tobias Haak, Thomas Herzig und Thomas Reinmuth um mehr als eine Sekunde schneller im Ziel als noch eine Woche zuvor bei den badischen Meisterschaften. Bei den Frauen erfüllten Nicole Reinmuth, Janine Epperlein, Gabi Karch und Kati Gumbel ebenfalls locker den Medaillenstandard.

Den goldenen Abschluss dieser Meisterschaften setzte letztlich Walter Bauer im Dreisprung (M75), der in seinem letzten Versuch seinen Konkurrenten noch auf den zweiten Platz verdrängte. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 04.06.2019