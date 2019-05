Serie ausbauen

Ein Ausflug ins Unbekannte steht den Oberliga-Herren des Tennis-Clubs Blau-Weiß Schwetzingen bevor. Für den Spitzenreiter geht es am Samstag zum TC Bischweier (Spielbeginn: 9.30 Uhr). „Das ist ein Aufsteiger, über den ich wenig sagen kann“, gibt Trainer Peter Träutlein frank und frei zu.

Nach zwei Siegen zum Auftakt ist die Brust der Schwetzinger aber ziemlich breit. Der bislang sieglose TCB rangiert hingegen auf dem vorletzten Platz. Niederlagen gab es in Heidelberg und in Walldorf (jeweils 3:6). Das Duell gegen die Spargelstädter wird für die Mannschaft aus dem Landkreis Rastatt das erste Heimspiel.

In der ersten Bezirksliga der Damen führt der TC Plankstadt die Tabelle an. Nach drei Siegen ist die Weste des TCP noch weiß und nach der Begegnung gegen den TC Schriesheim soll die Serie weiter Bestand haben. Erster Verfolger ist der Nachbar aus Schwetzingen, der es zeitgleich auf heimischem Gelände mit dem TC Harmonie Mannheim zu tun bekommt. „Ein Gegner, den wir schlagen müssen, um frühzeitig die Klasse zu halten“, findet Träutlein. Beide Spiele finden am Sonntag ab 9.30 Uhr statt. mjw

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 25.05.2019