Serie des SV Sandhausen hält auch in Dresden

Die Serie des SV Sandhausen hält an. Mit dem 1:1-Unentschieden gegen die SG Dynamo Dresden sind die Schwarz-Weißen in der 2. Fußball-Bundesliga nun sechs Spiele in Folge ohne Niederlage.

Für das Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden veränderte Chef-Trainer Uwe Koschinat im Vergleich zum Heimsieg über den VfB Stuttgart seine Mannschaft auf einer Position. Für den gelbgesperrten Leart Paqarada läuft Sören Dieckmann als linker Verteidiger auf. Auf der Ersatzbank nahmen nach überstandener Verletzung wieder Julius Biada und Marlon Frey Platz, Rúrik Gíslason fehlte erkrankt.

Frühe Führung für Dynamo

Die Schwarz-Weißen begannen direkt mutig und mit Zug zum Tor. Der erste Abschluss der Partie gehörte dementsprechend bereits in der dritten Minute dem SVS. Bouhaddouz zieht an der Strafraumkante direkt ab, sein Volley war aber zu zentral. Die Mannschaft von Uwe Koschinat blieb am Drücker, lief aber postwendend nach einem Ballverlust in einen Konter. Dresden setzte sich über die rechte Seite durch, den Pass in die Mitte nutzte Jeremejeff in der fünften Spielminute per Direktabnahme zur 1:0-Führung. Der SVS ließ sich dadurch aber nicht beeindrucken und blieb die spielbestimmende Mannschaft.

So hatte nur kurze Zeit nach dem Rückstand Linsmayer die Chance auf den Ausgleich, sein Distanzschuss ging nur wenige Zentimeter am rechten Pfosten vorbei. Wenig später traf Behrens zwar ins Tor, der Treffer zählte aufgrund einer knappen Abseitsstellung aber nicht. Auch bei der nächsten Szene stand der SVS-Stürmer im Vordergrund: Bei der Ballannahme im Strafraum wurde Behrens von einem Dresdner Abwehrbein am Fuß getroffen, Schiedsrichter Cortus entschied folgerichtig auf Strafstoß. Bouhaddouz scheiterte vom Punkt zwar an Broll, den Nachschuss brachte dann aber Scheu im Tor unter - sein erster Treffer für den SVS und gleichzeitig auch der Ausgleich. Bis zum Ende der ersten Halbzeit waren die Sandhäuser gegen tiefstehende Dresdner weiter die spielbestimmende Mannschaft. Die größte Chance zur Führung hatte kurz vor dem Pausenpfiff Paurevic, der mit seiner Direktabnahme am stark reagierenden Broll scheitert.

Im zweiten Abschnitt sahen die Zuschauer ein ähnliches Bild, Sandhausen konnte sich aber zunächst keine weiteren Chancen herausspielen. Es fehlte oftmals die Genauigkeit beim letzten Pass. In der 61. Spielminute musste Koschinat dann verletzungsbedingt wechseln. Für den Torschützen Robin Scheu kam Marlon Frey neu in der Partie. Wenig später kam Dresden durch Atik zu einer Torchance, den Freistoß parierte Fraisl aber.

Fraisl pariert stark

Eine Viertelstunde vor dem Ende wechselte der SVS zum zweiten Mal aus, Julius Biada kam für Besar Halimi in der Begegnung. In der 84. Minute stand der SVS-Torhüter Fraisl erneut im Fokus, denn der Österreicher parierte zunächst gegen Koné und im Anschluss auch den Nachschuss von Stor. Kurz vor Spielende der letzte Wechsel, Philip Türpitz kam für Aziz Bouhaddouz. Der SVS versuchte, in den Schlussminuten noch zum Sieg zu kommen, es fehlte aber zu oft die Präzision und Entschlossenheit. So blieb es am Ende beim 1:1-Unentschieden, der SVS ist nun sechs Spiele in Serie ungeschlagen.

Weiter geht’s für den SVS am nächsten Sonntag, 15. Dezember, mit dem Heimspiel gegen den Hamburger SV. Anstoß im BWT-Stadion am Hardtwald ist um 13.30 Uhr.

Dynamo Dresden: Broll - Müller (78. Burnic), Ehlers, Ballas, Löwe - Nikolaou, Kreuzer, Atik, Klingenburg (69. Stor) - Koné, Jeremejeff.

SV Sandhausen: Fraisl - Diekmeier, Nauber, Zhirov, Dieckmann - Scheu (61. Frey), Paurevic, Linsmayer - Halimi (76. Biada) - Behrens, Bouhaddouz (86. Türpitz).

© Schwetzinger Zeitung, Sonntag, 08.12.2019