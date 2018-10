Serie fortsetzen

„Es ist wieder ein 50:50-Spiel!“ Timo Berger, Mannschaftskapitän des Badenligisten TTC Ketsch, erwartet in der heutigen Auswärtspartie bei der SpVgg Ottenau (17.30 Uhr) eine spannende Auseinandersetzung. „Die haben bis jetzt nur 9:7 gegen Tabellenführer Niklashausen verloren, das ist als sehr stark zu bewerten“, meinte Berger. Ottenau fällt auch nach hinten nicht ab, deshalb erwartet der Ketscher ein „Duell auf Augenhöhe.“

Die TTG EK Oftersheim hängt im Spielplan der Männer-Verbandsliga noch ziemlich hinterher. Deshalb müssen Stefan Berlinghof und Co. an diesem Wochenende gleich zweimal ran. Heute Abend um 18 Uhr geht es zum Tabellenfünften SV Adelsheim, der mit Imre Bogadi eine starke Nummer eins hat. Ungeschlagen ist auch noch Ademas Zabelevicius. Etwas einfacher ist die Auswärtspartie beim TSV Viernheim (Sonntag, 14 Uhr), der wie Oftersheim noch keinen Punkt gewonnen hat. „Da sollte was kommen“, stellte Stefan Berlinghof klar. Allerdings stellt Viernheim mit Erik Winkenbach und Marcel Tröger ein bärenstarkes oberes Paarkreuz.

In Viernheim muss heute um 16 Uhr auch Aufsteiger TTC Hockenheim Farbe bekennen. „Die haben mehr Druck als wir“, meinte Stefan Trotter, immerhin hat der TTC schon ein Spiel gewonnen. „Wir versuchen, uns in diesem Auswärtsspiel gut zu verkaufen. Wenn wir einen guten Tag erwischen und erfolgreich aus den Doppeln starten, ist vielleicht etwas drin“, gibt sich Trotter hoffnungsvoll.“

Ein schiefes Tabellenbild bietet derzeit die Frauen-Verbandsliga. Manche Teams haben bereits sechs, manche erst zwei ausgetragen. Der TV Brühl hat am Sonntag (14 Uhr, TV-Halle) gute Chancen gegen den TTC Schefflenz-Auerbach. Im oberen Paarkreuz wird es gegen Dorothea Edelmann und Alexandra Schork sehr schwer werden, unten aber ist der Gast nicht sehr stark besetzt.

Spannende Partie

In der Männer-Verbandsklasse empfängt der TTC Ketsch II nach über vierwöchiger Pause heute um 18 Uhr (Turnhalle am Rathaus) den Tabellennachbarn FC Lohrbach. Der weist mit Markus Schmitt den stärksten Akteur der Liga an Position eins auf. Der 46-Jährige ließ kürzlich aufhorchen, als er erstmals in diesem Alter die Marke von 2000 TTR-Punkten übertraf. Beide Teams weisen 5:1-Punkte auf, auch das Spielverhältnis ist mit 26:13 gleich. „Das verspricht ein spannendes Spiel zu werden“, sagte Roman Nagurski.

In der Frauen-Verbandsklasse Nord erwartet der Tabellendritte TTC Ketsch II (Sonntag, 14 Uhr) SG Dielheim/Mühlhausen. „Wenn die komplett antreten, erwartet uns ein spannendes Match“, meinte TTC-Mannschaftsführerin Christine Klumb. Sybille Scheiber hat Silvia Straeten an Position eins abgelöst, beide weisen aber negative Bilanzen auf. mra

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 27.10.2018