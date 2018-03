Anzeige

Sie haben es wieder getan: Nach einer eindrucksvollen Kegel-Demonstration krönte sich die SG BW/GH Plankstadt gestern zum dritten Mal in Folge zum deutschen Meister in der Frauen-Bundesliga.

Beim 3072:2728 gegen die KF Obernburg ließen die Plankstadterinnen von der ersten Kugel an keinen Zweifel am Sieg aufkommen. Der Verfolger präsentierte sich überraschend schwach und geriet sofort auf der ersten Bahn in Rückstand. Yvonne Schränkler agierte überragend in die Vollen (353) und setzte mit 521 Kegeln einen ersten Glanzpunkt. Sie war 51 Kegel besser als Bianca Schneider. Petra Deininger räumte stark ab und machte gegen Ute Hock weiteren Boden gut. Ein ausgeglichenes Duell lieferten sich Luisa Ebert und Julia Hock, die mit 494 Kegeln die Beste bei Obernburg war.

Für den Höhepunkt des Nachmittags sorgte Steffi Blach mit 550 Kegeln. Sie räumte 206 Kegel ohne Fehler ab. Auch Marion Glück erfreute die zahlreichen Zuschauer mit Topleistungen, die nach dem letzten Wurf das Meisterlied anstimmen. Wir berichten morgen noch ausführlich über den Titelgewinn.