SG Eppelheim startet in Vorrunde

Als einziger Club aus unserem Verbreitungsgebiet schickt die SG Eppelheim eine Mannschaft in die badische Hallenmeisterschaft der Fußballerinnen. Insgesamt 24 Teams werden in vier Vorrunden-Turnieren die acht Startplätze für die Endrunde der badischen Futsal-Meisterschaft, die am 8. Februar in der Albgauhalle Ettlingen stattfindet, ausspielen. Das Team ist mit seiner Qualifikationsrunde am Sonntag in der Schönbornhalle in Mingolsheim gefordert. Die Gegner heißen SpG BW Mannheim/Lindenhof, SpG Dittwar/Tauberbischofsheim, VfB Gartenstadt, FC Odenheim, DJK RW Handschuhsheim und SpG St. Leon/Mingolsheim. „Wir wollen an die Leistung vom vergangenen Hallenturnier in Dielheim anknüpfen und uns teuer verkaufen“, sagt Trainer Marc Böhmann mit Verweis auf den Sparkassen-Cup, bei dem die SG in die Endrunde gestürmt war. wy

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 17.01.2020