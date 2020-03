SG gewinnt ihr Derby

Die Landesliga-Volleyballerinnen der SG Ketsch/Brühl sichern sich mit zwei Siegen einen guten Mittelfeldplatz. Im Derby gegen die DJK Hockenheim lief die Maschinerie zwar langsam an, aber letztlich hatten die Gegnerinnen aus der Rennstadt keine Chance (25:17; 25:17, 25:16). Sehr erfreulich war die Tatsache, dass die Nachwuchs-Zuspielerin Janika Reuter ihren ersten Einsatz in der Landesliga super meisterte.

Das zweite Spiel gegen TSV Höpfingen begann mit einem unnötigen Satzverlust, der postwendend mit einem 25:9 wieder ausgeglichen wurde. Auch in Satz drei hatten die SG-Damen Oberwasser, konnten Elan und Durchsetzungsvermögen aber nicht konstant halten, so dass der fünfte Satz die Entscheidung bringen musste. Jetzt zeigten sie vor heimischem Publikum, wo ihre Stärken sind und entschieden ihn mit 15:10 für sich. Großen Anteil am Erfolg hatten Dominique Pfisterer und Heike Metzger, die im Angriff und in der Abwehr eine sichere Bank waren.

Bezirksliga Herren

Die Herren der SG Ketsch/Brühl starteten hoch motiviert gegen den Heidelberger TV III und sicherten sich direkt den ersten Satz. Auch die Sätze zwei und drei waren hart umkämpft und beide Mannschaften entschieden jeweils einen für sich. Schlussendlich unterlagen die SG-Herren 2:3, sind jedoch sehr zufrieden damit, einen Punkt gegen den Tabellenersten geholt zu haben. ska

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 12.03.2020