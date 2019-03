SG Ketsch/Brühl steigt nun endgültig ab

Die Volleyballerinnen von Verbandsligist SG Ketsch/Brühl müssen in Zukunft wieder in der Landesliga antreten. Der Überraschungscoup am letzten Heimspieltag blieb aus. Gegen den SV Beiertheim III wäre ein Sieg drin gewesen – es wurde ein Fünf-Satz-Krimi mit dem besseren Ausgang für den Gegner, der knappe Punktestand von 96:99 sagt mehr als viele Details.

Damit war der Abstieg besiegelt und es galt, gegen den Tabellenzweiten TSG Wiesloch einfach noch mal Spaß zu haben. Dies gelang über weite Strecken, auch wenn sie die SG Wiesloch nicht wirklich in die Bredouille brachten. Somit ging die klare 0:3-Niederlage völlig in Ordnung.

Im Kellerduell gegen die VSG Kleinsteinbach möchten sich die SG am letzten Spieltag mit einem Sieg aus der Verbandsliga verabschieden.

Trotz Niederlage sicherte sich Landesligist DJK Hockenheim beim 3:1 (25:22, 15:25, 25:19, 25:19) in Großeichholzheim den Klassenerhalt. „Wir fanden bis auf den zweiten Satz nicht richtig ins Spiel, aber mit viel Glück bleiben wir drin“ freute sich Carolin Blattner. Glück im Unglück lautete auch das Fazit von Spielertrainerin Christine Kröger, die ihr Team in den letzten beiden Spielen wieder in die Spur bringen will. Nach dem Klassenerhalt sollten die Köpfe dazu frei sein.

Die SG II musste sich trotz guten Kampfgeistes gegen den Bezirksklassen-Ersten SSV Vogelstang II in drei Sätzen geschlagen geben. Die zweite Heimpartie gegen die KuSG Leimen brachte jedoch trotz größtenteils unstetem Spiel in fünf Durchgängen den erhofften Erfolg.

„Wir hatten zwei Monate Spielpause und somit genug Zeit für intensives Training“ freute sich Carolin Stückler, die sich mit ihren Kreisliga-Teamkolleginnen über den 3:1 (25:22, 25:17, 23:25, 25:11)-Sieg der DJK II gegen Hohensachsen und den nächsten Schritt zum Aufstieg. Dieser ist nahe und soll am 7. April beim Heimspieltag vollzogen werden, ein Punkt aus zwei Spielen fehlt nur noch bis dahin.

Ligarivale TSV Oftersheim war das Glück nicht so hold, er unterlag bei der VSG Mannheim V nach fünf wechselhaft vorgetragenen Sätzen (20:25,25:14, 21:25,25:13,3:15) 2:3, behauptete aber noch den zweiten Rang. ska/sz

