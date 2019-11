SG mit zwei Gesichtern

Für die Landesliga-Volleyballerinnen der SG Ketsch/Brühl reichte es am Heimspieltag nur zu einem Punkt aus den beiden Spielen. Gegen SSV Vogelstang kam der Motor der SG nur langsam in Schwung, sodass sie etwas unerwartet einem 0:2 Rückstand hinterherlief (19:25, 20:25). In Durchgang drei bewies Ketsch/Brühl seine Qualitäten (25:15). Es fehlte aber die nötige Konstanz für Satz vier: 22:25.

Gegen Tabellenführer TSG Rohrbach zeigte der Gastgeber ein anderes Gesicht. Von Beginn an entwickelte sich eine abwechslungsreiche Begegnung mit vielen sehenswerten Ballwechseln. Der erste Satz ging an die SG und auch im zweiten lag sie bereits in Führung, brachte diese aber nicht ins Ziel (26:24, 24:26). Schließlich musste der letzte Durchgang entscheiden. Trotz Rückstand (1:6, 6:11) schaffte es die SG, auch diesen Satz nochmals spannend zu gestalten – mehr aber nicht (12:15). Dennoch war positiv, dass Kim Walter auf der Außenposition erneut hervorragend spielte, Dominique Pfisterer in der Abwehr überzeugte und Anika Wüst die Annahme und Abwehr als Libera stabilisierte.

„Hatten uns mehr vorgenommen“

„Das Spiel war leider nicht so berauschend, wir hatten uns mehr vorgenommen“, gestand Nathalie Chatman nach der Partie zwischen der SG Hohensachsen und der DJK Hockenheim. Mit 1:3 (20:25, 25:23, 15:25, 14:25) mussten sich die Rennstädterinnen geschlagen geben. Die langen Ballwechsel zehrten an den Kräften des Teams: „Wir hätten die Bälle schneller tot machen müssen“, gab Jenny Centen gleich das Ziel für das nächste Spiel aus.

Das Männer Bezirksliga-Team von Ketsch/Brühl gewann bei der TG Sandhausen mit 3:1. Nach einem kurzen Tief im dritten Satz beendete die SG das Spiel mit 25:22, der erste Saisonsieg.

In der Frauen-Bezirksklasse verlor die SG II bei der VSG Mannheim IV 0:3, trotz gezeigten Kampfgeistes und starken Aufschlagserien von Julia Kappenstein. Eilig hatte es der Gastgeber VSG dann gegen die DJK Hockenheim II (25:17, 25:14, 25:19), die trotz allen Einsatzes förmlich hinweggefegt wurde. ska

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 22.11.2019