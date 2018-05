SG Oftersheim vor dem entscheidenden Duell

Die lokale Konkurrenzveranstaltung zur WM-Partie Argentinien gegen Nigeria übernehmen die Fußballer der SG Oftersheim und des VfB St. Leon. Am Samstag (17 Uhr) entscheiden die Teams im direkten Vergleich auf neutralem Terrain bei der Spvgg 06 Ketsch, wer in der nächsten Saison in der Fußball-Landesliga spielt.

"Wir haben es spät geschafft, eine Mannschaft zu werden. Hoffentlich nicht zu

...

Sie sehen 15% der insgesamt 2618 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 11.06.2010