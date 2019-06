SGO meldet B-Klasse-Team

Nur wenige Tage nach dem letzten Entscheidungsspiel der vergangenen Saison im Fußballkreis Mannheim endete das Meldefenster für die kommende Spielzeit. Nun gab der Kreisvorstand die Staffeleinteilungen für die neue Saison bekannt.

Im Gegensatz zum Vorjahr, wo die SPVGG Türkspor Edingen und der SC United Weinheim erstmals antraten, gab es in diesem Jahr keine Neuanmeldungen. Nach dem Ja-wort bei den jeweiligen Mitgliederversammlungen geht die DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen nun als Fusionsverein und nicht mehr als Spielgemeinschaft an den Start. „Die Zahl der Mannschaftsmeldungen ist in etwa auf dem gleichen Stand wie in der Vorsaison“, berichtete Kreisvorsitzender Harald Schäfer. Neu in die Kreisliga dazustoßen die Landesliga-Absteiger TSG Eintracht Plankstadt und SG Hemsbach sowie die A-Klassen-Aufsteiger VfR Mannheim II, FC Hochstätt Türkspor und FV 03 Ladenburg.

In die Kreisklasse A1 kommen nun die Kreisliga-Absteiger 1. FC Turanspor Mannheim und Spvgg 06 Ketsch II sowie die Aufsteiger FK Bosna Mannheim und FC Badenia Hirschacker. Die B-Klassen beginnen die Saison mit zwei 15er-Staffeln und die Staffel B2 mit 14 Mannschaften. Neu dabei in Staffel 1 sind die A-Liga-Absteiger VfL Kurpfalz Neckarau II und MFC 08 Lindenhof II sowie der Polizei SV Mannheim, der aus Staffel 2 herüberwechselt. Die SG Oftersheim hat nach der Abmeldung im vergangenen Winter wieder eine zweite Mannschaft für die Kreisklasse B1 nominiert. wy

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 25.06.2019