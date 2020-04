SGO steigt aus der Landesliga ab

Um die Zeit ohne Live-Sport erträglicher zu gestalten, werfen wir auch diesmal wieder einen Blick ins Archiv. Er dreht sich diesmal um eine Läuferin, die SG Oftersheim und die Jagd nach Edelmetall.

23. April 2015: „Geschafft! Adler sind Meister“ heißt es in der Ausgabe unserer Zeitung. Am Abend zuvor setzten sich die Mannheimer in der Finalserie gegen den ERC Ingolstadt durch und krönten damit eine starke Saison.

Die Krönung gelang auch der Schwetzingerin Maybritt Schillinger (Bild). Die Läuferin der LG Kurpfalz war bei den baden-württembergischen Langstreckenmeisterschaften die Schnellste über die Fünf-Kilometer-Distanz in der Altersklasse U 20.

23. April 2010: Während sich die Rennfahrer der DTM auf den Auftakt im Hockenheimer Motodrom vorbereiten, steht die SG Oftersheim im Abstiegskampf der Fußball-Landesliga unter Druck. Trainer Frank Schwabe sah damals allerdings eine Chance, den Klassenerhalt doch noch zu schaffen. Die Mission misslang, die SG Oftersheim stieg mit drei Punkten Rückstand auf das rettende Ufer ab.

Eine ganz andere Gefühlslage erlebte Oda Weighart bei den deutschen Meisterschaften der Veteranen. Die Athletin des Judo-Club Reilingen holte in der Altersklasse Ü 30 die Bronzemedaille. Leer gingen dagegen Marcel Schnepf und Tim Geier vom KSV Ketsch aus. Sie holten bei den deutschen B-Jugend-Meisterschaften der Ringer kein Edelmetall. mjw/Archivbild: LGK

