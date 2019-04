Sich intensiv Sterbenden zuwenden

Erste Hilfe ist ein bekannter und selbstverständlicher Teil der Hilfekultur unserer Gesellschaft. Jeder kennt ihre Grundprinzipien und hat schon einmal einen Kurs absolviert. In der Bevölkerung gibt es mittlerweile ein Basiswissen für die Lebensrettung im Notfall. Analog dazu gibt es den Kurs „Letzte Hilfe“ am Mittwoch, 8. Mai, von 17 bis 20.30 Uhr in der Volkshochschule (VHS).

„Das Lebensende und Sterben macht die Mitmenschen oft hilflos. Uraltes Wissen zum Sterbegeleit ist mit der Industrialisierung schleichend verlorengegangen“, schreibt die VHS in einer Pressemitteilung. Im Kurs lernen die Teilnehmer, was sie für die ihnen Nahestehenden am Ende des Lebens tun können. Die meisten Menschen möchten zu Hause sterben – und nicht in Einrichtungen. Der Kurs vermittelt Basiswissen und -kompetenzen aus Hospiz- und Palliativarbeit für eine gute Sorge am Lebensende. Niemand soll nach dem Tod eines geliebten Menschen sagen müssen: „Wenn ich nur das oder jenes gewusst hätte, hätte ich vieles anders gemacht.“

Informationen und Anstöße

Das mehrfach erprobte Konzept wurde von Dr. Georg Bollig gemeinsam mit dem Institut für Palliative Care und Organisationsethik der IFF Wien entwickelt und besteht aus den vier Modulen „Sterben ist ein Teil des Lebens“, „Vorsorgen und Entscheiden“, „Körperliche, psychische, soziale und existenzielle Nöte lindern“ und „Abschied nehmen“. Der „Letzte Hilfe“- Kurs gibt dazu Informationen und Anstöße und ermutigt, sich Sterbenden zuzuwenden. Denn neben (Fach-) Wissen und Mut ist Zuwendung das, was alle am Ende des Lebens am meisten brauchen.

Geleitet wird der Kurs von Karin Eisinger, Pflegedienstleiterin, Leitende Koordinatorin Pallitive Care Team Levares Mannheim, und Anne Arend-Schulten, Sozial-Pädagogin, Fachkraft Palliative Care, Koordinatorin Ökumenische Hospizhilfe Mannheim. zg

