Doch Bretten, vom eigenen Erfolg euphorisiert, hielt das Spiel nach zwischenzeitlicher Führung (6:7, 7:8) ausgeglichen und musste erst kurz vor der Pause wieder einen Rückstand hinnehmen. Nach Wiederbeginn dominierte allerdings nur noch ein Team. Der TVE legte einen 6:0-Lauf hin und als den Kraichgauern schließlich der vierte Treffer dieser Halbzeit gelang, waren die Hausherren bereits auf 21:11 enteilt, denn inzwischen lief das Spiel, wie es zu Beginn erwartet worden war.

Trainer nicht ganz zufrieden

Die Deckung ließ sich nicht mehr düpieren und im Angriff wurden die gut herausgespielten Chancen auch in Tore umgemünzt. Als der Abpfiff erfolgte, waren die Zuschauer zufrieden, die TVE-Trainer haderten allerdings noch. „Wenn wir in Rot am Samstag so spielen, bekommen wir eine Klatsche“, grübelte Co-Trainer Sebastian Dürr, doch Robin Erb meinte: „Da ist die Einstellung eine ganz andere. Wenn die Roter ihre Chance auf die Meisterschaft erhalten wollen, müssen sie es sich mit einem Sieg gegen uns verdienen.“

TVE: N. Brendel, Kriechbaum; Späth (1), Henseler (1), Stotz (6/3), Föhr (5/2), Huckele, Hofmann (3), Scheffzek (3), Geier (2), Stroh (1), Bräumer, Sommer (4). we

