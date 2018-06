Anzeige

Die für den RSV Edelweiß Oberhausen startende Altlußheimerin Lana Eberle war bei den baden-württembergischen Meisterschaften der Nachwuchsklassen auf der Bahn in Linkenheim mit Siegen in allen vier anstehenden Wettbewerben die dominierende Fahrerin in ihrer Altersklasse U 17.

Gleich zu Beginn gewann Eberle das 500-Meter-Zeitfahren in 39,96 Sekunden vor Finja Meier aus Reute, die fast eine halbe Sekunde langsamer war. In der zweiten Disziplin, der 2000-Meter-Einerverfolgung, wies Eberle eine der besten Jugendfahrerinnen in Deutschland, Lucy Mayrhofer vom RV Gomaringen, in die Schranken und siegte in einer guten Zeit von 2:43 40 Minuten.

Zweimal Gold für Oberhausen

In der Mannschaftsverfolgung gab es dann zweimal Gold für den RSV Oberhausen. Lana Eberle holte sich mit ihrer Vereinskollegin Samira Brecht, Finja Meier und Laura Wolf (Achkarren) den baden-württembergischen Meistertitel.