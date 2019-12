Sie machen’s spannend bis zum Schluss

Nicht nur die erste Männermannschaft von Oftersheim/Schwetzingen schafft es, Krimiatmosphäre auf den Hallenboden zu zaubern. Auch die Oberliga-Handballerinen der HG sorgten beim Auswärtsspiel in Ludwigsburg für Gänsehautmomente und trugen am Ende mit 21:20 (11:9) den Sieg davon – es war der erste Auswärtserfolg und bedeutet die Punkte drei und vier in Folge.

