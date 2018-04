Anzeige

Mit 24 Punkten beendeten die Ketscher Junior-Bären eine sensationelle Saison. Der erste Auswärtserfolg in Regensburg vor Wochenfrist war durch die 3. Handball-Liga Frauen wie die „Trompeten vor Jericho“ geschallt und auch am Ende der ersten Saison warteten zwei Punkte im pfälzischen Kuhardt auf die jüngste Mannschaft der Liga. Mit 35:23 ergatterte die TSG Ketsch II einen überraschend klaren Erfolg bei den „Südpfalztigern“ der SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam.

Bei sommerlichen Temperaturen agierten die Gastgeber ziemlich lustlos, doch die Ketscher Juniorinnen ließen sich davon nicht anstecken und gingen noch einmal sehr engagiert zur Sache. Bereits mit dem Halbzeitpfiff war beim 15:7 alles entschieden. In der zweiten Spielhälfte legten die Bären den Schwerpunkt darauf, den mitgereisten Fans ein schönes Spiel zu zeigen und vernachlässigten ein wenig die eigene Abwehrarbeit. Zum Lohn konnten sich alle Feldspielerinnen in die Torschützenliste eintragen. So beendeten die Junior- Bären die erste Saison in der 3. Liga mit 24:20 Punkten– eine beeindruckende Leistung.

Dr. Robert Becker, der Sportliche Leiter der Bären äußerte sich voll des Lobes für die Junior-Bären: „Die Erfolgsgeschichte dieser Mannschaft begann in der Badenliga, setzte sich in den baden-württembergischen Oberliga fort und erreichte ihren derzeitigen Höhepunkt in dem souveränen Klassenerhalt in der dritten Liga. Für unser Gesamtkonzept ist es entscheidend, dass unsere Talente frühzeitig gefordert werden, um sich für die Bundesliga vorbereiten zu können.“ Adrian Fuladdjusch habe hier eine super Trainerleistung bewiesen, nicht nur, was die sportliche Entwicklung betrifft, sondern auch beim Zusammenschweißen von jungen und erfahrenen Spielerinnen. „Die Abstimmung mit dem Bundesligateam ist vorbildlich und die Kooperation mit Katrin Schneider herausragend. Sie unterstützte Adrian auch auf der Trainerbank und hat – wenn sie mit dabei sein konnte – nur Siege miterlebt. Ich bin sehr stolz, wie sich das menschliche Miteinander bei den Bären darstellt,“ sagte Becker weiter.