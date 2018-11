Sie sind bereit für den BAC-Boxabend

Die Pestalozzi-Halle in Hockenheim ist knackevoll. „Auf, Ehrgeiz, kommt!“ Dieter Hiegl klatscht motivierend in die Hände. Die Sprungseile zischen durch die Luft. Kinder, Jugendliche, Frauen und Männer – alle sind diszipliniert bei der Sache, wie es „der Coach“ einfordert. So wird das Boxer-Urgestein des BAC 55 Hockenheim Dieter Hiegl respektvoll tituliert. Der Endsechziger, der bis 1980 selbst erfolgreich im Ring stand, ist aus den BAC-Reihen nicht wegzudenken. Mit Sohn Tobias und Abteilungsleiter Christian Kraft trainiert er Boxer aller Altersgruppen im Freizeit- und Aktivenbereich. Und er steckt bis über beide Ohren in den Vorbereitungen einen großen Boxabends – dem ersten seit über zehn Jahren in Hockenheim!

„Wir richten den Baden-Württemberg-Cup am Samstag, 8. Dezember, aus, darauf freuen wir uns“, erzählt Hiegl von den aufwenigen Vorbereitungen der Boxveranstaltung, die – so die Hoffnungen – zahlreiche Besucher in die Rudolf-Harbig-Halle, Arndtstraße 3/1, locken soll. Ab 16.30 Uhr ist an dem Tag Einlass, ab 18 Uhr (Eintritt: 8 Euro Erwachsene, 5 Euro Kinder) steigen die Athleten in den Ring. Zugpferd ist mit Andreas Propp ein lokaler Held: Der Militärweltmeister von 2002 und ehemaliger Bundesligaakteur trainiert nach wie vor beim BAC so gut es seine Zeit zulässt. Auch bei ihm ist es zehn Jahre her, dass er sich in Wettkampfmanier misst. „Für Dieter und den BAC mach’ ich das“, ist es für den Boxer eine Selbstverständlichkeit, seinen Sport in der Region durch eine solche Veranstaltung zu fördern.

Quartett erfolgreich in Landau

Denn beim BAC erlebt das Boxen einen Aufschwung. Nach ein paar mageren Jahren gibt es wieder viel versprechenden Nachwuchs. Marcel Stephan, Tristan Gräble, Muhammed Erkan Özer und Florian Graf zählen dazu. Die vier schlugen sich gerade bei der „Fight-Night“ des ASV Landau hervorragend. „Sie zeigten sauberes technisches Können und waren einwandfrei kampfführend. Dafür erhielten sie viel Beifall vom Publikum“, fasst Dieter Hiegl zusammen. Stolz schwingt dabei in seiner Stimme mit.

Tristan Gräble (61 Kilo) landete bei der Jugend U 19 einen Punktsieg über Gergel Leonid (59 Kilo; BC Mainz). Der 18-jährige Halbweltergewichtler überzeugte vor allem mit seinem Kampfeswillen und seiner Kondition, in der dritten Runde griff er noch mal richtig an.

Einen starken Auftritt legte im Jugendleichtgewicht auch der 18-jährige Marcel Stephan (60 Kilo) hin. Der Wettkampfrichter entschied jedoch auf Punktsieg für seinen Gegner Noah Basheikh (60,5 Kilo; Eintracht Frankfurt).

„Muhammed hat einen ungemeinen Willen“, lobt Hiegl den 16-jährigen Nachwuchsboxer, der von bislang sieben Kämpfen im Jugendbereich nur einen verloren hat – „und das gegen den südwestdeutschen Vizemeister“, ergänzt Christian Kraft, der die Jungspunde im Verein trainiert. In Landau zeigte Özer sein ganzen Können im Juniorenkampf. Der Federgewichtler setzte sich gegen den schlagstarken Gökhan Ceylan (60 Kilo; BC Heidelberg) sensationell durch, auch wenn ihn dieser Punktsieg unglaublich die Kräfte nahm. „Für mich ist Boxen alles, da kann ich mich nicht nur auspowern und ziehe auch mentale Stärke daraus“, erklärt Muhammed gegenüber dieser Zeitung die Faszination für den Sport.

Ähnlich geht es auch Schülerkämpfer (U13) Florian Graf (38 Kilo). Er ist nicht nur mit Eifer beim Training dabei, sondern maß in Landau sein Können gegen Batir Bazguev (37 Kilo; 1. FC Kaiserslautern). „Florian hat seine Sache prima gemacht“, lobt der Coach seinen Schützling, der dem Kontrahenten auf Augenhöhe begegnete.

Der Boxabend am 8. Dezember verspricht somit aus regionaler Sicht eine Menge Spannung. Dabei freuen sich die Athleten des BAC 55 Hockenheim in der Rudolf-Harbig-Halle natürlich über Unterstützung des Publikums, das tollen Boxsport zu sehen bekommt und sich zudem an Snacks sowie Getränken laben kann. Und bis zum 8. Dezember wird eifrig weitertrainiert. „Auf, Ehrgeiz, kommt!“

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 14.11.2018