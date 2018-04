Sie sind effektiv, wenn sie unauffällig bleiben

Anzeige

Gerade in der letzten Phase der Saison sind die Dienste der drei Orthopäden und Sportmediziner gefragt, dann kommt es häufiger als zu Beginn zu Verletzungen, insbesondere der Muskeln. Aber auch anderer Körperteile. Spektakulär waren die Schädelbrüche in dieser Saison von Philipp Klingmann (in der Begegnung Anfang Februar gegen Fortuna Düsseldorf), der bis auf weiteres ausfällt, und Damian Roßbach. Letzterer spielte am vergangenen Wochenende beim 2:0-Sieg in Duisburg zum ersten Mal seit Oktober wieder – mit Helm.

Ausgezeichnetes Netzwerk

„Wir haben ein ganz ausgezeichnetes Netzwerk von Fachärzten im Hintergrund, die wir zurate ziehen können. Dazu zählen Internisten genauso wie Neurologen oder Dermatologen und andere“, sagt Dr. Nick Streich, der ebenso wie seine Kollegin Michelbach erstaunt ist über die Schädelbrüche. Denn diese Blessur ist im Fußball äußerst selten – und dann gleich zweimal innerhalb kürzester Zeit.

Im Profisport ist die Öffentlichkeit, insbesondere der Fan, natürlich interessiert an allem, was rund um „seinen“ Verein passiert. Das gilt auch für den Gesundheitszustand der Spieler. Doch eigentlich gilt ja für Ärzte eine Schweigepflicht. Wie dieses Dilemma gelöst wird, erklärt Dr. Streich: „Die Spieler können freiwillig eine Erklärung unterschreiben, die uns Mediziner davon entbindet. Das gilt natürlich nur den Vereinsverantwortlichen gegenüber. Und der Club entscheidet dann gemeinsam mit dem Verletzten, was kommuniziert wird.“

Streich ist seit vier Jahren dabei und Teil der Praxisklinik Sportopaedie beim St. Elisabeth-Krankenhaus in Heidelberg. „Wir betreuen den SV Sandhausen schon eine ganze Zeit, auch mein Kollege Dr. Lars Hübenthal gehört zum Ärzteteam des Vereins.“ In der Sportopaedie stehen moderne diagnostische Geräte zur Verfügung, die Mediziner machen auch Operationen.

Die perfekte Ergänzung zu den beiden Männern ist Dr. Brigitte Michelbach, seit 1986 eine gefragte Orthopädin mit eigener Praxis in Sandhausen – und auch seit 32 Jahren Mannschaftsärztin beim SVS. Sie ist die Ansprechpartnerin vor Ort, dort können die Spieler auch mal schnell bei medizinischen Problemen im Training vorbeischauen. Sie verfügt über einen langjährigen Erfahrungsschatz in der Sportmedizin.

Doch nicht nur die Betreuung auf dem Platz gehört zu den Aufgaben der SVS-Doktoren. Sie machen auch die Sporttauglichkeitsuntersuchungen bei den Jugendlichen des Nachwuchsleistungszentrums und die medizinischen Checks vor Neuverpflichtungen.

Die Zusammenarbeit der drei Experten funktioniert optimal, betonen sie unabhängig voneinander. Das Team hält regelmäßig Kontakt, spricht über die Behandlungsfortschritte und teilt sich vor der Saison die Betreuung der Heimspiele auf.

Betreuung nur bei Heimpartien

Eine Betreuung bei Auswärtsspielen in der 2. Fußball-Bundesliga ist angesichts des „normalen“ Praxisbetriebs für keinen der Ärzte zeitlich machbar – nach Kiel, fast an der dänischen Grenze gelegen, sind es beispielsweise fast 700 Kilometer. Dann springen die Kollegen der gegnerischen Vereine ein – ebenso wie Michelbach, Streich oder Hübenthal dies bei Bedarf im BWT-Stadion am Hardtwald machen.

Dr. Brigitte Michelbach ist eine Institution beim SV Sandhausen. Sie ist dem Verein verbunden, weit über ihre Tätigkeit hinaus, die sie über drei Jahrzehnte mit Leidenschaft ausübt. Rund 15 Trainer hat sie in dieser Zeit erlebt, unterschiedliche Charaktere. Nicht wenige von ihnen schicken auch ihre Spieler zu ihr, wenn sie schon längst bei anderen Vereinen tätig sind. Sie schätzen sie menschlich und sie vertrauen ihrer fachlichen Kompetenz.

Unvergessenes Pokalspiel

Die gebürtige Berlinerin suchte 1986 Praxisräume in der Gemeinde und wurde im damaligen Neubau von Erich Balles fündig. Der Metzgermeister und legendäre frühere Präsident des SVS hat sie gleich angeworben: Er überzeugte sie, fortan „seine Buben“ medizinisch zu betreuen. Einige Erlebnisse – besonders in den 1990er Jahren – bleiben für sie unvergessen. Da war vor allem das Pokalspiel gegen den Bundesligisten VfB Stuttgart, der unter anderem mit Co-Trainer Jogi Löw sowie Spieler Fredi Bobic, Giovane Elber, Krassimir Balakov, Thomas Berthold und Frank Verlaat an den Hardtwald zum damaligen Regionalligisten kam – und im Elfmeterschießen mit 12:13 unterlag. Der Rekord im DFB-Pokal hat bis heute Bestand.

In Erinnerung ist Brigitte Michelbach auch das Hinspiel der Relegation um den Aufstieg in die 2. Bundesliga im Jahr 2000 geblieben, als sie die Platzwunde eines Regensburger Spielers nähen musste: „Der schickte mir zum Dank einen Fußball aus Marzipan und zwei Wochen später eine Postkarte aus dem Urlaub, auf der er mir mitteilte, dass es ihm gut geht.“

Vor einer Verletzung, mit der sie in ihrer Karriere allerdings noch nie konfrontiert wurde, hat die Ärztin – und viele ihrer Kollegen auch, wie sie aus Gesprächen weiß – Respekt: „Ich hoffe, dass ich nie einen Luftröhrenschnitt auf dem Spielfeld machen muss. Das ist in einem Notfall natürlich immer eine Premiere, das kann man vorher nicht üben.“

