Sie war die Fußballerin ihrer Zeit

Erst vor ein paar Tagen wurde Heidi Mohr als Teil der DFB-Gründungself in die „Hall of Fame“ des Deutschen Fußball-Museums in Dortmund gewählt. Der feierliche Empfang im Sommer wird aber ohne Weinheims berühmteste Sportlerin stattfinden: Am Donnerstag verstarb die erst 51-Jährige nach kurzer schwerer Krankheit im Kreis ihrer Mutter und Geschwister. Es ist der plötzliche und stille Abschied einer Frau, die ihre Erfüllung im Sport fand und darum nie große Worte machte.

Heidi Mohr war die Fußballerin ihrer Zeit. Als sie 1996 ihre internationale Karriere beendete, hatte sie 104 Länderspiele bestritten, in denen sie 83 Mal getroffen hatte. Damit war sie Rekordtorschützin der deutschen Nationalmannschaft, mit der sie 1989 und 1991 Europameister und 1995 Vize-Weltmeisterin wurde. In der 1990 gegründeten Frauen-Bundesliga wurde Mohr fünfmal in Folge Torschützenkönigint.

Doch Heidi Mohr, die zunächst in Weinheim Handball spielte, ehe sie mit 15 Jahren beim SV Unter-Flockenbach erstmals mit dem Vereinsfußball in Berührung kam, war keine Freundin von Kameras und Mikrofonen, überließ das Reden gern anderen.

Wohl fühlte sie sich vor allem am Ball, da war die Ausnahme-Stürmerin Weltklasse. Mit ihren blitzschnellen Soli ließ sie ratlose Abwehrspielerinnen zurück. Davon profitierte nicht nur das Nationalteam, für das sie, noch in Diensten des SV Laudenbach, am 19. Mai 1986 ihr erstes Länderspiel bestritt. Mit dem TuS Niederkirchen gewann sie 1993 die deutsche Meisterschaft und den Super-Cup. Am Ende ihrer Karriere stand mit dem 1. FFC Frankfurt der deutsche Vizemeistertitel und der Gewinn des DFB-Pokals im Jahr 2000. AT

