Sie zeigt, was mit Handicap machbar ist

Sie ist ein absolutes Ausnahmetalent und das hat sie nun wieder international bewiesen: Die 14-jährige Schwetzingerin Amelie Paloma González Podbicanin nahm von den European Deaf Golf Open Championship, den Europameisterschaften (EM) für gehörlose Golfer in Schweden, zwei Titel mit in die Kurpfalz (wir berichteten). Auf dem anspruchsvollen Masters Course (73 Par) des Barsebäck Golf &

...