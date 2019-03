Siebenlist verteilt die Bälle klug

Dramatik pur beim nachbarschaftlichen Badenliga-Gipfeltreffen in Oftersheim. In einer überaus spannenden Begegnung, in der von den Handballerinnen beider Seiten auch ganz schön hingelangt wurde, gewann Brühl auch den zweiten Vergleich dieser Saison gegen Oftersheim/Schwetzingen knapp mit 23:22 (13:10), womit die HG die Tabellenspitze vorerst abgeben musste.

Der TVB erkämpfte sich früh

...