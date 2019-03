Siebenmal ganz oben

Beim Kraichgaupokalwettkampf in Graben-Neudorf waren die Turnerinnen der DJK Hockenheim und des HSV Hockenheim erfolgreich.

Im Wettkampf des Jahrgangs 2007 nahm Emmy Kollmannsperger vom HSV für ihren hervorragenden Sprung einen Pokal für ihren ersten Platz mit nach Hause. In der Altersklasse 2006 und älter erhielt Anera Strauß beim Sprung die höchste Wertung von 12,5 Punkten und sicherte sich somit ebenfalls den ersten Platz. Bei den Wettkämpfen der LK 3 überzeugten Aleyna Yavuzer (2003 und jünger) und Aylin Herrmann (2002 und älter). Am Sprung zeigten sie souverän ihr Können und wurden Erste. Am Boden wurde Herrmann Dritte.

Mit 13 Turnerinnen nahm die DJK Hockenheim in Graben-Neudorf teil. Bei den Jüngsten in der LK 4 (Jahrgang 2007 und jünger) holte Greta Brennecke (2007) Platz zwei am Sprung, Barren und Balken und am Boden siegte sie mit der besten Bodenkür. Einen Siegerpokal sicherte sich auch Nina Tewes (2008) für ihre gelungene Barrenübung. Die jüngste DJKlerin Lennja Schelle, Jahrgang 2010, turnte zum ersten Mal in der neuen Leistungsklasse und landete mit ihrem sehr schönen Überschlag am Sprungtisch auf Platz drei. Leja Strauß (2006 und älter, LK4) erturnte sich den dritten Platz am Sprung. Leonie Vetter verpasste um 0,05 Punkte den Pokal am Stufenbarren und erreichte Platz zwei. Nelli Lammert turnte ihre Balkenübung sehr sicher und wurde mit Platz eins belohnt.

Das beste Ergebnis erreichten Marleen und Maya Schenk, die beim Bodenturnen mit 13,1 Punkten für ihre ausdrucksstarken Übungen und dem Doppelsieg belohnt wurden. Marleen siegte auch noch beim Sprung, wo sie zum ersten Mal einen Überschlag mit halber Drehung in der ersten und zweiten Flugphase zeigte. Am Barren holte sie Rang drei. Lisa Marie Lillu erreichte mit 12,90 Punkte Platz drei beim Sprung.

Fenja Göbel (LK 2 Jahrgang 2003 und jünger) wurde am Boden Zweite. Alicia Schimmele sicherte sich ebenfalls beim Bodenturnen in der Leistungsklasse LK 2 Jahrgang 2002 und älter den ersten Platz und somit den Pokal. Am Balken wurde sie trotz zweier Absteiger noch Dritte. „Es gibt noch einiges vor dem Ligastart zu tun, aber die Mädels haben das super gemacht“, sagten unisono die Trainerinnen Karin Leiß und Sabine Merker. bt/ska

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 28.03.2019