Der FV Brühl wurde im Spiel der Fußball-Landesliga seiner Favoritenrolle voll gerecht und schickte den Tabellenletzten mit einer 5:0-Packung wieder nach Hause. Bei konsequenterer Chancenverwertung hätte der Sieg leicht deutlicher ausfallen können.

Brühl dominierten von Beginn an, SV-Keeper Kristijan Buh verhinderte nach einer Direktabnahme von Markus Schulze per Fußabwehr einen frühen Gegentreffer (8.). Auch Patrick Greulich fand zunächst in Buh seinen Meister (11.). Nur eine Minute später hatte erneut Greulich die Führung auf dem Fuß.

FVB: Tanyeri – Schulze, Heene (65. Sarr), Heuberger (65. ... FVB: Tanyeri – Schulze, Heene (65. Sarr), Heuberger (65. Keklik), Gabauer, Wallerus (60. Szarka), Hoffmann, Lehr, Böckli, Greulich, Morscheid. Tore: 1:0 Hoffmann (15.), 2:0 Wallerus (32.), 3:0 Greulich (35./E), 4:0 Heene (59.), 5:0 Greulich (87.). Beste Spieler: Gabauer, Hoffmann – Buh.

Nach einer Viertelstunde war es dann doch so weit, Tim Hoffmann gelang nach schöner Einzelleistung, mit einem Schuss ins lange Eck, die überfällige 1:0-Führung. Tim Heene hatte mit einem Schuss von der Strafraumgrenze kein Glück, Rohrbachs bester Spieler, Keeper Buh, parierte (21.). Nach 32 Minuten war er aber erneut machtlos, Dominik Wallerus verwandelte nach einer Flanke von Patrick Lehr per Kopf zum 2:0. Kurz danach musste er erneut hinter sich greifen, nach einem Handspiel im Gästestrafraum ließ sich Greulich die Chance vom Punkt nicht nehmen und es stand 3:0 (35.).