Nach einer Durststrecke mit sechs sieglosen Spielen in Folge hat der FV 08 Hockenheim II in der Fußball-Kreisklasse B1 allmählich wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden.

„Uns fehlte einfach die Entschlossenheit und die letzte Konzentration, die Tore zu erzielen. Zudem mussten wir unsere Defensive umstellen, da wir zwei Innenverteidiger durch Umzug und Nachwuchs verloren haben“, begründet FV-Coach Dominik Leiß das Zwischentief. „Jetzt ist unser Aufbauspiel wieder gestärkt und wir erspielen uns klare Torchancen.“ Zuletzt bekam das der SC Olympia Neulußheim II bei der 1:2-Niederlage gegen die Rennstädter zu spüren.

Team soll sich weiterentwickeln

Doch für Leiß geht es vordergründig darum, die Mannschaft weiterzuentwickeln und mit den daraus gewonnenen Punkten noch den einen oder anderen Platz zu klettern. Für ganz oben reicht es nicht mehr, dennoch kann der FV 08 Hockenheim II am Wochenende ausgerechnet dem Stadtrivalen VfL Schützenhilfe leisten, wenn die Leiß-Elf mit der SG Oftersheim II die Mannschaft der Stunde bespielt. „Wer es auf Platz zwei schafft, wird bis zum Ende sehr spannend. Ich wünsche mir natürlich das Stadtderby nächstes Jahr wieder, aber auch unseren Nachbarn würde ich es gönnen“, will Leiß unbeirrt die letzten Spiele bestreiten.