Mit einer moderaten Portion Selbstvertrauen nach dem letzten Badenliga-Sieg gegen Hockenheim traten die Handballer der HSG St. Leon/Reilingen beim Sechsten SG Stutensee/Weingarten an und entführten am Ende – vielleicht etwas glücklich – beide Punkte. In einer ständig engen Partie setzte Janosch Menger quasi mit dem Schlusspfiff den letzten und entscheidenden Akzent zum 27:26 (16:15)-Auswärtserfolg.

Das selbstbewusste Auftreten dokumentierte sich schon in der Anfangsphase (0:3). Dann verlief die Begegnung aber weitgehend auf der viel bemühten Augenhöhe, auch wenn während der zweiten Hälfte der Hausherr mehrfach die Vorteile auf seiner Seite sah (20:17, 23:21). Aber die HSG kam jedes Mal zurück (21:21, 26:26).

Auszeit in den letzten 30 Sekunden

Spannung pur dann in den letzten 30 Sekunden, für die die SG noch ihre Auszeit aufgehoben hatte. Doch ihr folgender Angriff scheiterte. Menger, jüngster Spieler im Team, wirbelte durch die gegnerische Deckung und traf.