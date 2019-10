Sieg nach 90 holprigen Minuten

Der SC 08 Reilingen hat das Viertelfinale im Mannheimer Fußball-Kreispokal erreicht. Das 3:2 beim B-Ligisten SC Blumenau weckte jedoch Erinnerungen an das knappe und glückliche 2:1 beim SC Olympia Neulußheim II in der dritten Runde.

„Keine Einsatzbereitschaft, kein Zweikampfverhalten und keine Laufbereitschaft“, fasste SC-Trainer Patrick Rittmaier die 90 holprigen Minuten zusammen. Und dabei mussten sich die Reilinger noch bei Schlussmann Sascha Schippl bedanken, der den Ausgleich der Nord-Mannheimer verhinderte, als er in der Nachspielzeit einen Elfmeter parierte (90.+5).

Reilingen startete gut und ging bereits in der vierten Minute in Führung, als Rittmaier selbst einen langen Ball zum 0:1 in die Maschen schob. Und als Sascha Schmitt mit einem Freistoß ins Torwarteck das 0:2 besorgte, durfte man einen standesgemäßen Spielverlauf erwarten. Doch das Gegenteil war der Fall. „Nach dem 0:2 haben wir sofort aufgehört mit allem“, kritisiert Rittmaier. Blumenau erspielte sich immer mehr Torchancen und durfte noch vor der Pause durch einen Doppelpack von Dennis Gräff (34.) und Krzysztof Paulus (37.) jubeln.

Im zweiten Durchgang schnupperten die Hausherren immer öfter am Führungstreffer. Das Tor erzielte aber Reilingen: Baris Aygün köpfte zum 2:3 ein (79.). Zwei Minuten später sah Schmitt die Ampelkarte wegen wiederholten Foulspiels (81.). Schließlich sagte Rittmaier am Ende: „Wir hatten sehr viel Glück. Blumenau hätte es verdient gehabt, weiterzukommen. Der SC war in jedem Zweikampf präsent und hatte deutlich mehr Torchancen.“ wy

