Sieg quasi weggeworfen

Eigentlich weitgehend im Griff hatte Oftersheim/Schwetzingen II ihren Gegner, den Badenliga-Spitzenreiter SG Heidelsheim/Helmsheim, der am Ende aber nur einen Minuszähler auf dem Konto hatte, obwohl es zwei hätten sein müssen. Denn in den letzten zweieinhalb Minuten warfen die Hausherren ihren Vorsprung im wahrsten Sinne des Wortes weg und gestatteten ihren Gästen noch ein 32:32 (16:13).

Die Kraichgauer kamen mit viel Dampf im Stile eines Spitzenteams aus der Kabine, setzten den Gastgeber gehörig unter Druck (1:3). Doch aus dieser Umklammerung befreiten sich die Hausherren bald (8:7). Sie hatten vorne wie hinten Betriebstemperatur erreicht und Torwart Michael Hope war mehr als nur auf dem Posten. Elfmal parierte er bis zur Pause das Wurfgerät in dieser rasanten ersten Halbzeit. Denn insgesamt trugen die Kontrahenten in diesen 30 Minuten 63 Angriffe vor.

Ex-Kollege dreht auf

Nach dem Seitenwechsel verlor das Geschehen etwas an Schnelligkeit, nicht aber an Intensität. Die HG musste in dieser eher zerfahren vorgetragenen Hälfte zwar kurz Gleichstände hinnehmen, schien aber über 25:22, 27:24 und 32:29 in der Vorschlussminute dem Sieg entgegenzusteuern. Doch der Favorit gab sich nicht geschlagen. Auffällig in seinen Reihen war Spielmacher Matthias Junker, der auch als Torschütze herausragte. Der frühere A-Jugend-Bundesliga-Akteur der HG war es dann auch, der mit Anspielen und zwei eigenen Treffern für den ausgeglichenen Endstand sorgte. Den letzten markierte er dabei vom Strafwurfpunkt.

Das HG-Trainergespann Frederik Fehrenbach und Christoph Lahme war geknickt: „Wir sind uns alle einig, dass wir in den letzten Minuten zu kopflos agiert haben.“

HG II: Hoppe, Steinbach; Micke (6), Gartner (6), Postbiegel (1), Krepper (4), Fink (1), Lemke, Meyer (6), Wiegand (7/4), Hafer, Lahme (1), Hakic, Hahne. mj

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 13.11.2018